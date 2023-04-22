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Haberler Galeri Akıllı köy! İlk afet konutları bugün teslim ediliyor! İşte evlerin özellikleri...
Giriş Tarihi: 22.04.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 15:34

Akıllı köy! İlk afet konutları bugün teslim ediliyor! İşte evlerin özellikleri...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi'nde "akıllı köy" uygulamasıyla yapımı tamamlanan köy evleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün depremzedelere teslim edilecek.

Akıllı köy! İlk afet konutları bugün teslim ediliyor! İşte evlerin özellikleri...

Depremlerden büyük zarar gören Nurdağı ilçesinde afetzedeler için başlatılan seferberlik kapsamında yapılan ilk kalıcı konutların teslimi için bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören düzenlenecek.

Akıllı köy! İlk afet konutları bugün teslim ediliyor! İşte evlerin özellikleri...

44 GÜNDE TAMAMLANDI

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde 14 kalıcı konut hazırlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda kalıcı afet konutlarının temelleri zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla mart ayı başında atıldı.

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Akıllı köy! İlk afet konutları bugün teslim ediliyor! İşte evlerin özellikleri...

KAYA ZEMİN ÜZERİNE RADYE TEMEL İLE BETONARME OLARAK İNŞA EDİLDİ

Köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak rekor bir sürede 44 günde tamamlandı.

Akıllı köy! İlk afet konutları bugün teslim ediliyor! İşte evlerin özellikleri...

DEPREM SONRASI YAPILAN İLK KÖY CAMİSİ VE KÖY KONAĞI DA HİZMETE AÇILACAK

6 Şubat depremlerinin ardından ilk teslim edilen kalıcı konutlar olma özelliğine sahip projede aynı zamanda deprem sonrası yapılan ilk köy camisi ve köy konağı da hizmete açılacak.

Akıllı köy! İlk afet konutları bugün teslim ediliyor! İşte evlerin özellikleri...

Projenin peyzaj ve altyapı çalışmaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından desteklendi.

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