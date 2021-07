Almanya'dan Türkiye'ye gelen Reşat Oğuz, "Almanya'dan geliyoruz. Ankara'da biraz konaklayacağız. Daha sonra Mersin'e gideceğiz. Her şey yolunda Allaha şükürler olsun. Ülkemizi seviyoruz. Ülkemiz dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir ülkedir. Buraya her geldiğimizde ayrı bir duygu ile geliyoruz. Her gelişimizde ayrı bir heyecanımız oluyor. Şuan da olduğu gibi mutluyuz. Türkiye'ye adım attığımızda kendi toprağımıza geldiğimizi hissediyoruz. Nereyi dolaşırsanız, dolaşın Türk bayrağını gördüğünüzde kendi vatanınız olduğunu hissediyorsunuz" şeklinde konuştu.