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Haberler Galeri AKKUYU NGS'de nükleer yakıt dönemi başlıyor! Tek başına İstanbul'un elektriğini karşılayabilecek
Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 09:27

AKKUYU NGS'de nükleer yakıt dönemi başlıyor! Tek başına İstanbul'un elektriğini karşılayabilecek

Karadeniz gazının devreye alınması sonrası Türkiye enerjide bağımsızlık yolunda önemli bir adımı daha atıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali için tarihi gün geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Akkuyu NGS'ye ilk nükleer yakıt verilecek. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da imzasını taşıyan dev projede yakıtın tesliminden sonra yapılacak ön testlerin ve hazırlıkların ardından ilk ünite devreye alınacak. Bakan Dönmez, "Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Yani tüm İstanbul'un elektriğini burada üreteceğiz" dedi" dedi.

AKKUYU NGS’de nükleer yakıt dönemi başlıyor! Tek başına İstanbul’un elektriğini karşılayabilecek

Türkiye'nin en büyük yatırımlarından olan Akkuyu NGS için tarihi gün geldi. Akkuyu NGS'de nükleer yakıtın devreye alınmasıyla beraber Türkiye de bu alanda enerji üreten dev ülkeler arasına adını yazdıracak. Bugün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemi ile katılmasıyla açılacak olan Akkuyu NGS, taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santral "nükleer tesis" statüsü kazanacak.

AKKUYU NGS’de nükleer yakıt dönemi başlıyor! Tek başına İstanbul’un elektriğini karşılayabilecek

TÜRKİYE İÇİN TARİHİ GÜN

Türkiye'nin enerji bağımsızlığına büyük katkı sağlayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), "nükleer tesis" statüsüne kavuşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bugün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) "nükleer tesis" statüsüne kavuşmasına yönelik törene video konferans yöntemiyle katılacağı bildirildi.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS sahasında ilk taze nükleer yakıtın teslimi kapsamında düzenlenecek törene saatler kaldı.

Proje, Karadeniz gazıyla beraber Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli yapı taşları arasında görülüyor.

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AKKUYU NGS’de nükleer yakıt dönemi başlıyor! Tek başına İstanbul’un elektriğini karşılayabilecek

BERAT ALBAYRAK İMZASI

2018'de o dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını yürüten ve projenin her aşamasında imzası bulunan Berat Albayrak, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Akkuyu NGS'nin temel atma törenindeki konuşmasında Akkuyu NGS temel atma töreninin Türkiye için bir gurur töreni olduğunu belirmişti.

AKKUYU NGS’de nükleer yakıt dönemi başlıyor! Tek başına İstanbul’un elektriğini karşılayabilecek

"ENERJİ VE TEKNOLOJİ ALANINDA ÖNEMLİ BİR MİLAT"

Bakan Albayrak, 63 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğünü dile getirerek, "Bu nükleer teknoloji kapasitesini düşününce bugün Türkiye için enerji ve teknoloji alanında önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. Akkuyu NGS ile en yüksek güvenlik standartlarına sahip son teknoloji enerji üreteceğiz." ifadelerine yer vermişti.

AKKUYU NGS’de nükleer yakıt dönemi başlıyor! Tek başına İstanbul’un elektriğini karşılayabilecek

Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de nükleer güç santralleriyle ilgili hayallerimiz 60 yıl öncesine kadar gidiyor. Çeşitli nedenlerle bu teknolojiye sahip olamamıştık. 2010 yılında Rusya ile yapılan anlaşma gereği Rus şirketi Azatom tarafından 4 reaktör yapılacaktı. 2018 Nisan ayında ilk reaktörün temeli atıldı. Bugün üzerinden 5 yıl geçti. Projede çok önemeli bir aşamaya geride bırakacağız. Burası Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Kurumu'na göre nükleer tesis statüsü kazanmış olacak. İnşaat son aşamasına geldi. Yakıtla birlikte bazı testler ve belgelendirme çalışmaları yapılacak. 1 yıl içerisinde de işletmeye geçilmiş olacak.

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