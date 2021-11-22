Altın fiyatları 2021’de parladı: İslam Memiş’in 2022 altın tahmini çok konuşulur! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Ekim ayına 500 lira, Kasım ayına 550 liradan giriş yapan altın fiyatları için yükseliş hız kazandı. Gram altın 679 lirayı görerek tarihi zirvesini tazelerken, ons altın hafta içi 1877 dolar düzeyini test ederek son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da yayına katılarak hem ons altın hem de gram altın üzerine dikkat çeken altın yorumları yaptı. İslam Memiş son olarak 2022 yılı altın tahmini açıklamasında bulundu. Yatırımcılar sık sık "Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu" sorularını araştırıyor.