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Haberler Galeri Altın fiyatları 2021’de parladı: İslam Memiş’ten dikkat çeken 2022 altın tahmini geldi! Altın yükselecek mi düşecek mi?
Giriş Tarihi: 21.11.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 15:25

Altın fiyatları 2021’de parladı: İslam Memiş’ten dikkat çeken 2022 altın tahmini geldi! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Ekim ayına 500 lira, Kasım ayına 550 liradan giriş yapan altın fiyatları için yükseliş hız kazandı. Gram altın 679 lirayı görerek tarihi zirvesini tazelerken, ons altın hafta içi 1877 dolar düzeyini test ederek son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da yayına katılarak hem ons altın hem de gram altın üzerine dikkat çeken altın yorumları yaptı. İslam Memiş son olarak 2022 yılı altın tahmini açıklamasında bulundu. Yatırımcılar sık sık "Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu" sorularını araştırıyor.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın fiyatları 2021’de parladı: İslam Memiş’ten dikkat çeken 2022 altın tahmini geldi! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Son dönemde rekor kıran altın fiyatları için yükseliş sürecek mi yoksa altın düşecek mi? Bu soru 2021 yıl sonu yaklaşırken altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırıyor. Yatırımcılar son altın gelişmeleri ile beraber uzmanların altın yorumu ve altın tahmini için araştırmalarını sıklaştırdı.

Altın fiyatları 2021’de parladı: İslam Memiş’ten dikkat çeken 2022 altın tahmini geldi! Altın yükselecek mi düşecek mi?

GRAM ALTIN 2021'DE YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

2021 yılına 454 liradan giriş yapan gram altın, haftayı 668 liradan kapattı. Bu yükseliş 214 lira kazanca işaret ederken, gram altın yatırımcısı bu 11 aylık dilimde yaklaşık yüzde 50'lik bir kar elde etti.

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Altın fiyatları 2021’de parladı: İslam Memiş’ten dikkat çeken 2022 altın tahmini geldi! Altın yükselecek mi düşecek mi?

ONS ALTIN 5 AYIN EN YÜKSEK DÜZEYİNİ TEST ETTİ

Uzunca bir süre dar bantta dalgalanan ons altın, Kasım ayı Fed toplantısının ardından önce 1800 dolar psikolojik bandını kırdı ardından 1850 dolar seviyesini aşarak hafta içi son 5 ayın en yüksek seviyesi olan 1877 dolar düzeyini test etti. Ons, haftayı ise 1847 dolar düzeyinden kapattı.

Altın fiyatları 2021’de parladı: İslam Memiş’ten dikkat çeken 2022 altın tahmini geldi! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Ons altın, genişlemeci para politikalarından dönüş sinyalleri veren Fed'in baskısı altında bulunuyor. Ons, 2021 yılına 1900 dolar düzeyinden giriş yaparken, kayıp yüzde 3 olarak dikkat çekiyor.

Altın fiyatları 2021’de parladı: İslam Memiş’ten dikkat çeken 2022 altın tahmini geldi! Altın yükselecek mi düşecek mi?

NOT: Ons altın fiyatları direkt olarak gram altın fiyatlarını etkilediğinden yurt içindeki yatırımcılar tarafından önemle takip edilen bir veri.

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