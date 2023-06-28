Altın fiyatları 28 Haziran 2023: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün ne kadar, kaç TL?

Altın gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 1.600 liranın altında işlem görüyor. 1.909,7 dolar ile yaklaşık son üç buçuk ayın en düşük seviyesini test eden altının ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.911 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini bildirdi. Peki bu gelişmeler sonrası ons altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?