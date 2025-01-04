Giriş Tarihi: 04.01.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
10:14
CANLI ALTIN FİYATLARI 4 Ocak Cumartesi alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları 4 Ocak Cumartesi piyasa takipçilerinin gündeminde. Uluslararası gelişmelerden etkilenen ons altın altının gram fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yeniden 3000 TL üzerini gören gramın yeni yılla birlikte ilerleyiş planı araştırılmaya başladı. Peki; altın haftayı nasıl kapattı, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...