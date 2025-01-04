CANLI ALTIN FİYATLARI 4 Ocak Cumartesi alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı rakamlar yatırım ve birikim yapanların gündeminde. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm kalemlerde fiyat sorgulamaları devam ediyor. Beklendiği üzere ilerleyen piyasanın yıl sonuna kadar geleceği nokta yatırım yapanların gündeminde. Peki; 4 Ocak 2025 tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?