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Haberler Galeri CANLI ALTIN FİYATLARI 4 Ocak Cumartesi alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 10:14

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 Ocak Cumartesi alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 4 Ocak Cumartesi piyasa takipçilerinin gündeminde. Uluslararası gelişmelerden etkilenen ons altın altının gram fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yeniden 3000 TL üzerini gören gramın yeni yılla birlikte ilerleyiş planı araştırılmaya başladı. Peki; altın haftayı nasıl kapattı, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 Ocak Cumartesi alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı rakamlar yatırım ve birikim yapanların gündeminde. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm kalemlerde fiyat sorgulamaları devam ediyor. Beklendiği üzere ilerleyen piyasanın yıl sonuna kadar geleceği nokta yatırım yapanların gündeminde. Peki; 4 Ocak 2025 tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 Ocak Cumartesi alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 OCAK 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.638,25 dolar
SATIŞ: 2.638,54 dolar

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CANLI ALTIN FİYATLARI 4 Ocak Cumartesi alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.000,31 TL
SATIŞ: 3.000,67 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI 4 Ocak Cumartesi alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 20.206,00 TL
SATIŞ: 20.511,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 Ocak Cumartesi alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.932,00 TL
SATIŞ: 4.980,00 TL

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