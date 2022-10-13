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Haberler Galeri Altın fiyatları ABD enflasyon verileri sonrası düşüşünü hızlandırdı! Altın için Fed baskısı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.10.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 15:55

Altın fiyatları ABD enflasyon verileri sonrası düşüşünü hızlandırdı! Altın için Fed baskısı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Son dakika haberi...Altın fiyatları düşüşünü hızlandırdı. ABD enflasyon verileri beklentileri aşarken, ons altın 1.650 dolar bandına gram altın fiyatı ise yeniden 1.000 TL psikolojik bandının altında işlem görmeye başladı.

Altın fiyatları ABD enflasyon verileri sonrası düşüşünü hızlandırdı! Altın için Fed baskısı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ABD enflasyon verileri yüzde 8,2 ile beklentileri aştı. Kritik verinin beklentileri aşması sonrası ons altın 1.650 dolar buradan esen ters rüzgarın etkisiyle de altın gram fiyatı günler sonra 1.000 TL psikolojik bandının altına sarktı.

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasadan son gelişmelerle beraber canlı rakamlar...

Altın fiyatları ABD enflasyon verileri sonrası düşüşünü hızlandırdı! Altın için Fed baskısı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklanmıştı. Buna göre ülkede enflasyon aylık bazda yüzde 0,4 yıllık bazda ise yüzde 8,2 oranında gerçekleşerek beklentileri aştı. Verinin beklentileri aşması sonrası Fed'den güçlü faiz artırım algısı güçlendi. Bu durum piyasalarda likiditeyi azaltacağı endişesi yaratarak altın fiyatları için baskı oluşturdu.

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Altın fiyatları ABD enflasyon verileri sonrası düşüşünü hızlandırdı! Altın için Fed baskısı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ABD enflasyon verisi sonrası ons altın 1.650 dolar, gram altın ise 990 TL seviyesinin altında işlem görmeye başladı.

Altın fiyatları ABD enflasyon verileri sonrası düşüşünü hızlandırdı! Altın için Fed baskısı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 991,81
SATIŞ (TL) 991,98

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Altın fiyatları ABD enflasyon verileri sonrası düşüşünü hızlandırdı! Altın için Fed baskısı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 1.630,00
SATIŞ (TL) 1.647,00

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