ALTIN FİYATLARI CANLI - 26 Mayıs güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları, hediyelik ve yatırım amacıyla tam, yarım, gram, çeyrek altın almayı düşünenlerin gündemini meşgul ediyor. Altın fiyatları hafta boyunca inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi. Haftanın kapanış gününde ise gram altın fiyatı 2 bin 400 lira civarından işlem gördü. Peki, 26 Mayıs güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?