Giriş Tarihi: 26.05.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
14:26
ALTIN FİYATLARI CANLI - 26 Mayıs güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta boyunca değişkenlik gösterirken, gram altın fiyatı 2 bin 400 lira civarından, çeyrek altın ise 4 bin lira civarından işlem görüyor. Peki, Kapalıçarşı 26 Mayıs güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 26 Mayıs 2024 Pazar güncel altın fiyatları