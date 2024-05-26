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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI CANLI - 26 Mayıs güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 14:26

ALTIN FİYATLARI CANLI - 26 Mayıs güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta boyunca değişkenlik gösterirken, gram altın fiyatı 2 bin 400 lira civarından, çeyrek altın ise 4 bin lira civarından işlem görüyor. Peki, Kapalıçarşı 26 Mayıs güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 26 Mayıs 2024 Pazar güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI CANLI - 26 Mayıs güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları, hediyelik ve yatırım amacıyla tam, yarım, gram, çeyrek altın almayı düşünenlerin gündemini meşgul ediyor. Altın fiyatları hafta boyunca inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi. Haftanın kapanış gününde ise gram altın fiyatı 2 bin 400 lira civarından işlem gördü. Peki, 26 Mayıs güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI - 26 Mayıs güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.210,00

Satış: 16.455,00

ATA ALTIN

Alış: 16.164,00

Satış: 16.386,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI - 26 Mayıs güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.219,89

Satış: 2.342,50

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.333,61

Satış: 2.334,31

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ALTIN FİYATLARI CANLI - 26 Mayıs güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

Alış: 15.822,00

Satış:15.970,00

YARIM ALTIN

Alış: 7.935,00

Satış: 8.009,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI - 26 Mayıs güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.955,00

Satış: 4.008,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.417,74

Satış: 2.418,47

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