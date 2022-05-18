Giriş Tarihi: 18.05.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 09:22

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİK: Liste kırmızıya büründü! 18 Mayıs Çarşamba bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı takip ekranı bugün de sabah saatlerinden itibaren ziyaret edilmeye başlandı. FED faiz kararı ve enflasyon oranı gibi açıklanan verilerin ardından inişli çıkışlı bir grafikte seyretmeye devam eden piyasa için 18 Mayıs bugün cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? soruları yanıt arıyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen verilerle birlikte altın fiyatları son dakika verileri sorgulanıyor. Peki, bugün altının gram fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 18 Mayıs canlı altın fiyatları grafik…