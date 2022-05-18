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Haberler Galeri CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİK: Liste kırmızıya büründü! 18 Mayıs Çarşamba bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 18.05.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 09:22

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİK: Liste kırmızıya büründü! 18 Mayıs Çarşamba bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı takip ekranı bugün de sabah saatlerinden itibaren ziyaret edilmeye başlandı. FED faiz kararı ve enflasyon oranı gibi açıklanan verilerin ardından inişli çıkışlı bir grafikte seyretmeye devam eden piyasa için 18 Mayıs bugün cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? soruları yanıt arıyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen verilerle birlikte altın fiyatları son dakika verileri sorgulanıyor. Peki, bugün altının gram fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 18 Mayıs canlı altın fiyatları grafik…

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİK: Liste kırmızıya büründü! 18 Mayıs Çarşamba bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altında yaşanan hareketlilik sürüyor. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösteren yatırım ve birikim piyasası bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yatırım ya da birikim yapacaklar 18 Mayıs bugün cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. Altının gram fiyatı grafikte sorgulanırken altın fiyatları bugün ne kadar? günün en çok arananları arasında ilk sıraya oturdu. İşte 18 Mayıs Çarşamba altın fiyatları canlı alış satış rakamları…

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen veriler ışığında altın alış satış fiyatı canlı grafikte yer aldı. Liste kırmızıya bürünürken düzensiz seyreden grafikte düşüş yaşanıyor. İşte güncel altın fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİK: Liste kırmızıya büründü! 18 Mayıs Çarşamba bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 920,74

SATIŞ: 920,93

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.506

SATIŞ: 1.527

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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİK: Liste kırmızıya büründü! 18 Mayıs Çarşamba bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 839 TL

SATIŞ: 870 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİK: Liste kırmızıya büründü! 18 Mayıs Çarşamba bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.011

SATIŞ: 3.055

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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİK: Liste kırmızıya büründü! 18 Mayıs Çarşamba bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.012

SATIŞ: 6.089

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