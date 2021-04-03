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Haberler Galeri Altın fiyatları düşecek mi? 3 Nisan gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları bugün!
Giriş Tarihi: 03.04.2021 18:28 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 20:12

düşecek mi? 3 Nisan gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatı ne kadar? Canlı !

Serbest piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda, gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş trendi içerisinde bulunan fiyatı 454 TL'den işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da hafif bir yükseliş grafiği çiziyor. , yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte, altın fiyatları sayfası ile 3 Nisan 2021 Cumartesi güncel ve canlı altın fiyatları

Altın fiyatları düşecek mi? 3 Nisan gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları bugün!

Altın fiyatlarında gelişmeleri... Güncel ve canlı , serbest piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da yakından takip ediliyor. fiyatı bugün 454 liradan işlem görüyor. canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış satış rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU? 3 NİSAN 2021

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da , , , tam altın, ata altın ve fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı öğrenilmeye çalışıyor. Canlı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Nisan ayının ilk haftasını nasıl kapattığı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu durumunda.

Altın fiyatları düşecek mi? 3 Nisan gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları bugün!

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 3 NİSAN 2021

ATA ALTIN

  • Alış: 2.977,00
  • Satış: 3.062,00

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Altın fiyatları düşecek mi? 3 Nisan gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları bugün!

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.983,00
  • Satış: 3.028,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları düşecek mi? 3 Nisan gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları bugün!

GRAM ALTIN

  • Alış: 453,98
  • Satış: 454,13

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları düşecek mi? 3 Nisan gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları bugün!

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.457,00
  • Satış: 1.498,00

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