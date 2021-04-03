Altın fiyatları düşecek mi? 3 Nisan gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları bugün!

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri... Güncel ve canlı altın fiyatları, serbest piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı bugün 454 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU? 3 NİSAN 2021

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını, tam altın, ata altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı öğrenilmeye çalışıyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Nisan ayının ilk haftasını nasıl kapattığı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu durumunda.