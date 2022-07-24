Giriş Tarihi: 24.07.2022 16:23
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
14:07
Altın fiyatları baskı altında! Temmuz ayının en kritik haftası başlıyor: Fed faiz kararı ne olacak?
Gram altın TL fiyatı üzerinde belirleyici olan altın ons fiyatı, ABD'de açıklanan 41 yılın en yüksek enflasyonu sonrası 1.680 dolar seviyesine geri çekilerek 11 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Fed'in para politikasında kıstas aldığı enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasalarda likiditenin azalacağı beklentileri piyasaları baskı altında tutuyor. Bununla beraber tüm faiz artırımları ve sıkı para politikası adımlarına rağmen enflasyondaki yükselişi durduramayan Fed, 2022 yılı için en kritik sınavını bu hafta verecek.