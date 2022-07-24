Altın fiyatları yön arıyor. Ons altın, ABD enflasyon verileri ve tarım dışı istihdam rakamları sonrası dip yaptıktan sonra toparlanmaya çalışsa da Fed yönlü baskı yemeye devam ediyor.

Öte yandan resesyon ve enflasyon arasında sıkışan Fed'in bu dönemde vereceği faiz kararı 2022 yılının en kritik kararı olacak.