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Haberler Galeri Altın fiyatları baskı altında! Temmuz ayının en kritik haftası başlıyor: Fed faiz kararı ne olacak?
Giriş Tarihi: 24.07.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 14:07

Altın fiyatları baskı altında! Temmuz ayının en kritik haftası başlıyor: Fed faiz kararı ne olacak?

Gram altın TL fiyatı üzerinde belirleyici olan altın ons fiyatı, ABD'de açıklanan 41 yılın en yüksek enflasyonu sonrası 1.680 dolar seviyesine geri çekilerek 11 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Fed'in para politikasında kıstas aldığı enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasalarda likiditenin azalacağı beklentileri piyasaları baskı altında tutuyor. Bununla beraber tüm faiz artırımları ve sıkı para politikası adımlarına rağmen enflasyondaki yükselişi durduramayan Fed, 2022 yılı için en kritik sınavını bu hafta verecek.

METE DİRİCE
Altın fiyatları baskı altında! Temmuz ayının en kritik haftası başlıyor: Fed faiz kararı ne olacak?

Altın fiyatları yön arıyor. Ons altın, ABD enflasyon verileri ve tarım dışı istihdam rakamları sonrası dip yaptıktan sonra toparlanmaya çalışsa da Fed yönlü baskı yemeye devam ediyor.

Öte yandan resesyon ve enflasyon arasında sıkışan Fed'in bu dönemde vereceği faiz kararı 2022 yılının en kritik kararı olacak.

Altın fiyatları baskı altında! Temmuz ayının en kritik haftası başlıyor: Fed faiz kararı ne olacak?

ALTIN FİYATLARI FED BASKISINDA

Altın gram fiyatı için belirleyici olan ons altın, ABD Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası 1.680 dolar düzeyini test ederek 11 ayın dibini gördü. Gram altın ise buradan esen ters rüzgarın etkisiyle 945 seviyesine geriledi.

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Altın fiyatları baskı altında! Temmuz ayının en kritik haftası başlıyor: Fed faiz kararı ne olacak?

Altın fiyatları, Temmuz ayı Fed faiz kararı öncesi bir miktar toparlanma eğilimi göstersede, yükselişler sınırlı kalıyor.

Altın fiyatları baskı altında! Temmuz ayının en kritik haftası başlıyor: Fed faiz kararı ne olacak?

ABD ENFLASYON VERİLERİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi yine beklentileri aştı. ABD'de Haziran ayında tüketici fiyatları TÜFE yüzde 9,1 ile 41 yılın rekorunu tazeledi.

Altın fiyatları baskı altında! Temmuz ayının en kritik haftası başlıyor: Fed faiz kararı ne olacak?

TÜM FAİZ ARTIRIM ADIMLARINA RAĞMEN ENFLASYON HIZ KESMEDİ

Fed enflasyonu baskılamak için önce varlık alımlarını sonlandırdı. Ardından 25, 50 ve 75 baz puan olmak üzere kademe kademe sertleşen 3 faiz artırımına gitti. Ancak enflasyondaki yükseliş hız kaybetmedi.

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