Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! Gözler Fed faiz kararında: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 10:14

Gram altın fiyatı ons altındaki güçlenmenin etkisiyle tarihi seviyelere tırmandı. Ons altın geçtiğimiz hafta 1944 dolar düzeyi ile 9 ayın rekorunu kırarken, gram altın ise 1174 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle beraber altın gram fiyatı daha çok ons tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Hal böyle olunca yurt içinde altın yatırımcıları ons altına kilitlendi. Ons altın ise Kasım ayında 1620 dolar düzeyini görmesinin ardından yükseliş trendine girdi. Yarın Fed'in açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla altının yön bulması bekleniyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...