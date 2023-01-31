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Haberler Galeri Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! Gözler Fed faiz kararında: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 10:14

Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! Gözler Fed faiz kararında: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

Gram altın fiyatı ons altındaki güçlenmenin etkisiyle tarihi seviyelere tırmandı. Ons altın geçtiğimiz hafta 1944 dolar düzeyi ile 9 ayın rekorunu kırarken, gram altın ise 1174 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle beraber altın gram fiyatı daha çok ons tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Hal böyle olunca yurt içinde altın yatırımcıları ons altına kilitlendi. Ons altın ise Kasım ayında 1620 dolar düzeyini görmesinin ardından yükseliş trendine girdi. Yarın Fed'in açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla altının yön bulması bekleniyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! Gözler Fed faiz kararında: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları 2022 yılını Fed ve faiz artırımları odaklı baskı altında geçirdi. Yılın son aylarında para politikasında yeni sinyallerin gelmesiyle beraber altın için yükseliş trendini beraberinde getirdi. Altın Kasım ayı Fed faiz kararı ve sonrasında gelen mesajlar sonrası son ayların dip seviyelerinden dönüş yaparak yönünü yukarı çevirdi. Peki altın fiyatları için yükseliş sürecek mi?

Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! Gözler Fed faiz kararında: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

GRAM ALTIN ONS RÜZGARI İLE PEŞ PEŞE REKORLAR KIRDI

Kasım başında 974 TL düzeyinde dip yapan altın gram fiyatı ons altın ile beraber yönünü yukarı kırdı. Aralık sonu itibarıyla gram altın hemen hemen her geçen hafta yeni bir rekora imza attı.

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Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! Gözler Fed faiz kararında: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

ALTIN PİYASASINDA GÖZLER ABD VERİSİNDE

Geçen hafta açıklanan veriler ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini güçlendirirken, bu hafta merkez bankalarının para politikası kararları ile birlikte yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında olacak.

Politika metnindeki yönlendirmeler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları varlık fiyatları için önem arz ediyor.

Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! Gözler Fed faiz kararında: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

FED ŞAHİN ADIMLARA ARA VERECEK Mİ?

Hem ABD'de hem de Avrupa'da enflasyonda önemli gerilemenin yaşanması, piyasalarda yatırımcıların merkez bankalarının şahin adımlarına ara verebileceği yönündeki beklentilerini daha da güçlendirdi.

Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! Gözler Fed faiz kararında: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

POWELL'DAN GÜVERCİN BİR MESAJ BEKLENİYOR

ABD'de düşüş patikasına giren enflasyon nedeniyle Fed'in faiz artırım hızında düşüş yapması bekleniyor. Fed'den 50 baz puanlık artış gelmesi beklenirken 2 aydır düşen enflasyon nedeniyle bu beklenti 25 baz puana geriledi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın da güvercin mesajlar vermesi bekleniyor ve bununla birlikte altının pozitif yön izlemesi beklentisi yükseliyor.

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