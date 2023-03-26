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Haberler Galeri Altın fiyatları için bir rekor daha! 2023 altın yılı mı? İslam Memiş tarih vererek hedef fiyatı açıkladı
Giriş Tarihi: 26.03.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 13:33

Altın fiyatları için bir rekor daha! 2023 altın yılı mı? İslam Memiş tarih vererek hedef fiyatı açıkladı

Altın fiyatları son 2 haftadır yükseliş trendini güçlendirdi. Ons altın 1 yılın zirvesine yükselirken, gram altın TL fiyatı da buradan aldığı destekle gün gün rekor kırdı. Dünyada merkez bankalarının para politikasında makas değişimi yapabileceği beklentisine ABD'de başlayan banka krizi eklenince ons altın 2 bin dolar gram da 1200 TL psikolojik dirençlerini yukarı yönlü kırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altında yükseliş sürecek mi, altın almalı mı satmalı mı" sorusunu yanıtlayarak 2023 yılı için tarih verdi ve hedef fiyatı açıkladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın fiyatları için bir rekor daha! 2023 altın yılı mı? İslam Memiş tarih vererek hedef fiyatı açıkladı

Altın gram fiyatı ons tarafından bulduğu destekle 1234 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırarken, bu rakam serbest piyasada 1253 TL'ye kadar yükseldi. Fed başta olmak üzere merkez bankalarının 2023 yılında sıkı para politikalarını sonlandırabileceği beklentisi altın için destek olurken, yatırımcıların "Altın yükselecek mi düşecek mi" sorusuna yanıt arıyor.

2023 altın yılı mı olacak?

Altın fiyatları için bir rekor daha! 2023 altın yılı mı? İslam Memiş tarih vererek hedef fiyatı açıkladı

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞ TRENDİNİ GÜÇLENDİRDİ

Mart ayıyla beraber altın fiyatları ons öncülüğünde yükselişini hızlandırdı. Ons altın 2000 dolar seviyesini hızla geçerken yurt içinde gram altın fiyatı da buradan esen rüzgarın etkisiyle tüm zamanların zirvesini tazeledi.

Altın fiyatlarında yeni rekor! Altın yükselişe devam eder mi? Uzman isim yanıtladı | Video

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Altın fiyatları için bir rekor daha! 2023 altın yılı mı? İslam Memiş tarih vererek hedef fiyatı açıkladı

Ons altın fiyatları 1 yıl sonra 2000 dolar bandını aştı. Ons altın en son bu seviyelerde 10 Mart 2022 tarihinde işlem görmüştü. Ons rüzgarının etkisiyle de gram altın da 1230 TL'yi aşarak tüm zamanların zirvesini gördü.

Altın fiyatları için bir rekor daha! 2023 altın yılı mı? İslam Memiş tarih vererek hedef fiyatı açıkladı

Serbest piyasada ise altın gram fiyatı 1250 TL'yi aşarak rekor tazeledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi" sorusunu yanıtladı. İşte o açıklamalar:

Altın fiyatları için bir rekor daha! 2023 altın yılı mı? İslam Memiş tarih vererek hedef fiyatı açıkladı

"2023 YILINDA ALTIN İÇİN YENİ REKORLARI DUYACAĞIZ"

Geride bıraktığımız haftada altın fiyatları tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Serbest piyasalarda 1253 TL düzeyini görürken, ekranlarda 1230'ları aşan seviyeler test edildi. Bu yıl için rekor kelimelerini çok duyacağız gibi düşünüyorum.

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