Giriş Tarihi: 26.03.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 13:33

Altın fiyatları için bir rekor daha! 2023 altın yılı mı? İslam Memiş tarih vererek hedef fiyatı açıkladı

Altın fiyatları son 2 haftadır yükseliş trendini güçlendirdi. Ons altın 1 yılın zirvesine yükselirken, gram altın TL fiyatı da buradan aldığı destekle gün gün rekor kırdı. Dünyada merkez bankalarının para politikasında makas değişimi yapabileceği beklentisine ABD'de başlayan banka krizi eklenince ons altın 2 bin dolar gram da 1200 TL psikolojik dirençlerini yukarı yönlü kırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altında yükseliş sürecek mi, altın almalı mı satmalı mı" sorusunu yanıtlayarak 2023 yılı için tarih verdi ve hedef fiyatı açıkladı.