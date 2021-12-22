Altın fiyatları için çifte darbe! Altın gram fiyatı yüzde 40 eridi: Düşüş sürecek mi?

Hafta başında 1062 TL'yi görerek zirve yapan altın gram fiyatı sert düştü. Gram altın fiyatları bilindiği üzere hem dolar/TL hem de ons altın fiyatı ile yön buluyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası çakılan dolar kuru ve Fed'den gelen mesajlar ile altın fiyatları baskılandı. Gram altın zirve seviyesinden sert düşüşün ardından dengelenme sürecine girerken, ons altın ise merkez bankalarının varlık alım stratejisi ve faiz beklentileri ile hareket ediyor. Öte yandan dünyada para politikaları açısından yeni bir dönem başladı.