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Haberler Galeri Altın fiyatları çifte rekor kırdı! Altın gram fiyatı neden yükseliyor? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.05.2022 20:08 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 20:08

Altın fiyatları çifte rekor kırdı! Altın gram fiyatı neden yükseliyor? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları küresel düzeyde artan resesyon endişeleri sonrası destek buldu. Altın gram fiyatı bugün 979 TL'yi görerek hem 2022 yılının hem de son 5 ayın zirvesini görerek çifte rekor kırdı. Dünyada merkez bankalarının sıkı para politikasına geçme adımlarına rağmen altın fiyatları enflanist baskılan ve ekonomilerde yaşabilecek durgunluk endişeleri sonucu güvenli liman özelliği ile yükseldi. Artan altın talebi nedeniyle yaşanan dalgalanma sonrası Kapalıçarşı'da canlı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasında yer aldı. İşte altın alım satımı yapacak yatırımcılar için canlı ve güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları çifte rekor kırdı! Altın gram fiyatı neden yükseliyor? Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Gram altın, altın ons fiyatı ile yön buluyor. Dün gün içinde 947 TL'ye kadar çekilen altın gram fiyatı öğleden sonraki hareketle 2,5 ayın rekorunu kırmıştı. Altın fiyatları için bugün de hareketlilik sürüyor. Nitekim altın gram fiyatı bugün 969 TL'yi geçerek 979 TL'yi gördü 5 ayın zirvesini tazeledi. Peki altın fiyatları neden yükseliyor?

İşte son dakika altın gelişmeleriyle beraber 25 Mayıs bugün canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın ve Cumhuriyet altını fiyatları...

Altın fiyatları çifte rekor kırdı! Altın gram fiyatı neden yükseliyor? Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Gram altın fiyatı için belirleyici olan altın ons fiyat dün üst üste yükselişini 5. güne taşıdı. Bununla beraber yeni günde de gram altın fiyatları 969 TL'yi aşarak geçen yıl Aralık ayından beri gördüğü en yüksek düzeyi test etti. Altın gram fiyatı geçtiğimiz Aralık ayında Kur Korumalı TL mevduat ürünün devreye alınmasından önce 1062 TL'ye kadar yükselmişti.

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Altın fiyatları çifte rekor kırdı! Altın gram fiyatı neden yükseliyor? Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

Altın fiyatları çifte rekor kırdı! Altın gram fiyatı neden yükseliyor? Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Bu açıklama faiz artırım sürecinin yaz aylarının ardından yavaşlayacağı beklentisini artırdı. Bu beklenti de piyasalardaki likiditenin bir miktar daha süreceği algısını güçlendirerek altın fiyatları için destek oldu.

Altın fiyatları çifte rekor kırdı! Altın gram fiyatı neden yükseliyor? Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 25 MAYIS 2022 BUGÜN NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 975,74
SATIŞ (TL) 975,92

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