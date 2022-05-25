Giriş Tarihi: 25.05.2022 20:08 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 20:08

Altın fiyatları küresel düzeyde artan resesyon endişeleri sonrası destek buldu. Altın gram fiyatı bugün 979 TL'yi görerek hem 2022 yılının hem de son 5 ayın zirvesini görerek çifte rekor kırdı. Dünyada merkez bankalarının sıkı para politikasına geçme adımlarına rağmen altın fiyatları enflanist baskılan ve ekonomilerde yaşabilecek durgunluk endişeleri sonucu güvenli liman özelliği ile yükseldi. Artan altın talebi nedeniyle yaşanan dalgalanma sonrası Kapalıçarşı'da canlı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasında yer aldı. İşte altın alım satımı yapacak yatırımcılar için canlı ve güncel altın fiyatları...