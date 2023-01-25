Altın fiyatları için peş peşe rekorlar! 2023 altın yılı mı? Uzman isimden çok konuşulacak altın yorumları

2023 ALTIN YILI MI?

Covid-19 yılı olarak adlandırılan 2020 yılında merkez bankalarının para musluklarını açmasıyla bu yıl altın fiyatları için rekorlar yılı oldu. 2021 yılını uzmanlar kripto para yılı 2022 yılını da borsa yılı olarak adlandırdılar.

Altın ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Fed'in para politikaları ve altın piyasası üzerine Sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunurken, "2023 altın yılı mı olacak" sorusunu yanıtladı. İşte Ergezen'in o açıklamaları: