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Haberler Galeri Altın fiyatları için peş peşe rekorlar! 2023 altın yılı mı? Uzman isimden çok konuşulacak altın yorumları
Giriş Tarihi: 25.01.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 16:08

Altın fiyatları için peş peşe rekorlar! 2023 altın yılı mı? Uzman isimden çok konuşulacak altın yorumları

Altın fiyatları yeni hafta da rekorlara devam etti. Ons altın 1944 dolar düzeyi ile 9 ayın rekorunu kırarken, gram altın ise 1174 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle beraber altın gram fiyatı daha çok ons tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Hal böyle olunca yurt içinde altın yatırımcıları ons altına kilitlendi. Ons altın ise Kasım ayında 1620 dolar düzeyini görmesinin ardından yükseliş trendine girdi. Peki 2023 yılı altın yılı mı olacak? Altın ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen yeni zirveler için kritik seviyenin altını çizerek dikkat çeken altın yorumları yaptı.

METE DİRİCE
Altın fiyatları için peş peşe rekorlar! 2023 altın yılı mı? Uzman isimden çok konuşulacak altın yorumları

Altın fiyatları 2022 yılını Fed ve faiz artırımları odaklı baskı altında geçirdi. Yılın son aylarında para politikasında yeni sinyallerin gelmesiyle beraber altın için yükseliş trendini beraberinde getirdi. Altın Kasım ayı Fed faiz kararı ve sonrasında gelen mesajlar sonrası son ayların dip seviyelerinden dönüş yaparak yönünü yukarı çevirdi. Peki altın fiyatları için yükseliş sürecek mi?

Altın fiyatları için peş peşe rekorlar! 2023 altın yılı mı? Uzman isimden çok konuşulacak altın yorumları

ONS ALTIN YENİ HAFTADA 9 AYIN ZİRVESİNİ TAZELEDİ

Kasım ayı başında 1615 dolar dip seviyesinden ons altın kademe kademe yükselişini güçlendirerek 2023 yılına hızlı girdi ve 1900 dolar psikolojik bandını kırdı. Yeni haftada ons altın 1944 dolar düzeyini test ederek 9 ayın zirvesini tazeledi. Bu iki seviye dikkate alındığında; ons altındaki prim yüzde 20'ye dayandı.

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Altın fiyatları için peş peşe rekorlar! 2023 altın yılı mı? Uzman isimden çok konuşulacak altın yorumları

GRAM ALTIN ONS RÜZGARI İLE PEŞ PEŞE REKORLAR KIRDI

Kasım başında 974 TL düzeyinde dip yapan altın gram fiyatı ise ons ile beraber yönünü yukarı kırdı. Aralık sonu itibarıyla gram altın hemen hemen her geçen hafta yeni bir rekora imza attı. Önce 1100 TL psikolojik bandını aşan altın gram fiyatı yeni haftada 1174 TL ile tarihi zirve seviyesini tazeledi.

Altın fiyatları için peş peşe rekorlar! 2023 altın yılı mı? Uzman isimden çok konuşulacak altın yorumları

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

  • Fed'in faiz artırımlarında yavaşlacağı ve 2023 yılında durduracağı sinyallerinin gelmesi
  • Rusya Ukrayna krizinin sürmesi
  • Merkez bankalarının altın rezervlerini artırması
  • Altında düşüş tarafında pozisyon alan fonların Ekim sonrası bu pozisyonlarını kapatması
Altın fiyatları için peş peşe rekorlar! 2023 altın yılı mı? Uzman isimden çok konuşulacak altın yorumları

2023 ALTIN YILI MI?

Covid-19 yılı olarak adlandırılan 2020 yılında merkez bankalarının para musluklarını açmasıyla bu yıl altın fiyatları için rekorlar yılı oldu. 2021 yılını uzmanlar kripto para yılı 2022 yılını da borsa yılı olarak adlandırdılar.

Altın ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Fed'in para politikaları ve altın piyasası üzerine Sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunurken, "2023 altın yılı mı olacak" sorusunu yanıtladı. İşte Ergezen'in o açıklamaları:

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