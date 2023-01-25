Altın fiyatları için peş peşe rekorlar! 2023 altın yılı mı? Uzman isimden çok konuşulacak altın yorumları

Altın fiyatları yeni hafta da rekorlara devam etti. Ons altın 1944 dolar düzeyi ile 9 ayın rekorunu kırarken, gram altın ise 1174 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle beraber altın gram fiyatı daha çok ons tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Hal böyle olunca yurt içinde altın yatırımcıları ons altına kilitlendi. Ons altın ise Kasım ayında 1620 dolar düzeyini görmesinin ardından yükseliş trendine girdi. Peki 2023 yılı altın yılı mı olacak? Altın ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen yeni zirveler için kritik seviyenin altını çizerek dikkat çeken altın yorumları yaptı.