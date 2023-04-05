Altın gram fiyatı geçtiğimiz hafta ara verdiği rekorlar serisini sürdürüyor. Ons altın fiyatı hızla 2.000 dolar psikolojik eşiğini aşarken, gram altın da buradan aldığı rüzgarla 1.255 TL seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD'de yaşanan bankacılık kriziyle beraber artan resesyon endişeleri ve Fed yönlü haber akışı altın gram fiyatı için belirleyici oluyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında başı çekti. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte piyasadan son dakika haberleriyle beraber canlı altın fiyatları...