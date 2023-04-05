ALTIN GRAM FİYATI DÜZELTMENİN ARDINDAN YENİDEN YÖNÜNÜ YUKARI KIRDI

Tarihi zirvelerin ardından altın fiyatları tarafında geçtiğimiz hafta düzeltme görüldü. Yeni haftayla beraber ons altın önce 2000 dolar düzeyine hareketlendi ve daha sonra bu seviyeyi aşarak 2025 doları gördü. Bu seviye 2023 yılının en yüksek düzeyi olarak dikkat çekti. Altın gram fiyatı da 1250 TL'yi aşarak yeni rekorunu kırdı. Serbest piyasada ise bu rakam daha yukarı da buluyor.