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Haberler Galeri Altın fiyatları 1.255 TL'yi aştı! Rekor üstüne rekor geldi: Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 13:07

Altın fiyatları 1.255 TL'yi aştı! Rekor üstüne rekor geldi: Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı geçtiğimiz hafta ara verdiği rekorlar serisini sürdürüyor. Ons altın fiyatı hızla 2.000 dolar psikolojik eşiğini aşarken, gram altın da buradan aldığı rüzgarla 1.255 TL seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD'de yaşanan bankacılık kriziyle beraber artan resesyon endişeleri ve Fed yönlü haber akışı altın gram fiyatı için belirleyici oluyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında başı çekti. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte piyasadan son dakika haberleriyle beraber canlı altın fiyatları...

METE DİRİCE
Altın fiyatları 1.255 TL’yi aştı! Rekor üstüne rekor geldi: Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı, Kur Korumalı TL mevduat sisteminin devreye alınması sonrası daha çok altın ons fiyatındaki seyirle yön buluyor. ABD'de baş gösteren banka iflasları sonrası artan resesyon riskleri beraberinde altın başta olmak üzere güvenli liman talebini artırdı. Nitekim altın fiyatları kırdığı rekorlarla son dönemin en çok konuşulan yatırım enstrümanı olarak dikkat çekmeye başladı. Piyasada yaşanan hareketlilik nedeniyle gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına yer aldı.

  • Altın fiyatları neden yükseldi?
  • Altın düşecek mi yükselecek mi?
Altın fiyatları 1.255 TL’yi aştı! Rekor üstüne rekor geldi: Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

ALTIN GRAM FİYATI TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Ons altın 2.028 dolar seviyesini aşarak son 13 ayın en yüksek düzeyini test ederken buradan esen rüzgarın etkisiyle gram altın fiyatı da 1255 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Yaz aylarında artan düğünler öncesi altın gram fiyatı serbest piyasada 1300 TL'ye dayandı. Ons altın en son 9 Mart 2022 tarihinde 2010 dolar düzeyinin üzerinde işlem görmüştü.

Altın başta olmak üzere piyasalarda Fed'in olası para politikaları ve resesyon riskleri etkili oluyor.

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Altın fiyatları 1.255 TL’yi aştı! Rekor üstüne rekor geldi: Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

ALTIN MART AYINDA GÜÇLENDİ

Mart ayıyla beraber altın fiyatları ons öncülüğünde yükselişini hızlandırdı. Ons altın 2000 dolar seviyesini hızla geçerken yurt içinde gram altın fiyatı da buradan esen rüzgarın etkisiyle tüm zamanların zirvesini tazeledi.

Altın fiyatları 1.255 TL’yi aştı! Rekor üstüne rekor geldi: Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

ALTIN GRAM FİYATI DÜZELTMENİN ARDINDAN YENİDEN YÖNÜNÜ YUKARI KIRDI

Tarihi zirvelerin ardından altın fiyatları tarafında geçtiğimiz hafta düzeltme görüldü. Yeni haftayla beraber ons altın önce 2000 dolar düzeyine hareketlendi ve daha sonra bu seviyeyi aşarak 2025 doları gördü. Bu seviye 2023 yılının en yüksek düzeyi olarak dikkat çekti. Altın gram fiyatı da 1250 TL'yi aşarak yeni rekorunu kırdı. Serbest piyasada ise bu rakam daha yukarı da buluyor.

Altın fiyatları 1.255 TL’yi aştı! Rekor üstüne rekor geldi: Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

ABD'de açıklanan fabrika siparişleri Şubat'ta beklentilerin üzerinde düşmesi ve JOLTS açılan iş sayısının beklentilerin altında kalması Fed'in Mayıs ayında 25 baz puan faiz artıracağı beklentilerini zayıflattı.

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