Altın fiyatları için yeni döneme girildi! Para piyasaları 2022’de yeniden şekillenecek: Altın iki kritik veriye odaklandı

Altın gram fiyatı yurt içinde 1062 TL zirve seviyesini görmesinin ardından Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur korumalı TL mevduat' sisteminin açıklanmasının ardından gevşedi. Son olarak 800 TL bandında tutunma mücadelesi veren gram altın fiyatları için dolar kurunun yanında ons altın fiyatı da dikkatle takip ediliyor. Tüm bunlarla beraber dünyada salgın döneminde ultra gevşek para politikalarından dönüş için sinyaller güçlenmeye başladı. Merkez bankalarının öncüsü Fed, Aralık ayı faiz toplantısının tutanaklarını yayımlarken, açıklanan metin altın fiyatları için kritik olacak beklenenden önce 'Şahin' bir tutum gelebileceğine işaret etti.