Altın fiyatları için yeni döneme girildi! Para piyasaları 2022’de yeniden şekillenecek: Altın piyasası iki kritik veriye odaklandı

'ERKEN SIKILAŞMA' BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARI İÇİN BASKILAYICI OLDU

2020 yılında uygulanan düşük faiz ve ekonomileri desteklemek için uygulanan teşvik politikaları bütün dünyada emsali görülmemiş bir likidite oluşturdu. Bu durum Covid-19'un getirdiği ekonomik endişeler ve küresel enflasyon artışıyla birleşince, enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan ons altın fiyatları yükselmiş, Ağustos 2020'de 2075 dolar ile tarihi zirvesini yapmıştı. Daha sonra hem aşının bulunması hem de merkez bankalarının piyasaları fonlamasının yavaşlayacağı veya olası bir sıkılaşma hamlesinin gelebileceği algısı altın için baskılayıcı oldu.