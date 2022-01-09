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Haberler Galeri Altın fiyatları iki kritik veriye odaklandı! Para piyasaları 2022’de yeniden şekillenecek: Altın piyasası için yeni döneme girildi
Giriş Tarihi: 09.01.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 10:38

Altın fiyatları iki kritik veriye odaklandı! Para piyasaları 2022’de yeniden şekillenecek: Altın piyasası için yeni döneme girildi

Altın gram fiyatı yurt içinde 1062 TL zirve seviyesini görmesinin ardından Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur korumalı TL mevduat' sisteminin açıklanmasının ardından gevşedi. Son olarak 800 TL bandında tutunma mücadelesi veren gram altın fiyatları için dolar kurunun yanında ons altın fiyatı da dikkatle takip ediliyor. Tüm bunlarla beraber dünyada salgın döneminde ultra gevşek para politikalarından dönüş için sinyaller güçlenmeye başladı. Merkez bankalarının öncüsü Fed, Aralık ayı faiz toplantısının tutanaklarını yayımlarken, açıklanan metin altın fiyatları için kritik olacak beklenenden önce 'Şahin' bir tutum gelebileceğine işaret etti.

METE DİRİCE
Altın fiyatları iki kritik veriye odaklandı! Para piyasaları 2022’de yeniden şekillenecek: Altın piyasası için yeni döneme girildi

Gram altın fiyatları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası, dolar kuru ile beraber yüzde 40'ın üzerinde değer kaybına uğramasının ardından yeni denge arayışına girdi. Altın gram fiyatı 2022 yılıyla beraber, 800 TL bandında yön arayan bir görüntü çizerken, dünyada altın yatırımcılarının gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı kararlarda olacak.

İşte altın fiyatları için öne çıkan gelişmeler…

Altın fiyatları iki kritik veriye odaklandı! Para piyasaları 2022’de yeniden şekillenecek: Altın piyasası için yeni döneme girildi

GRAM ALTIN 2021 YILINA 454 TL'DEN GİRİŞ YAPTI

2021 yılına 454 TL seviyesinden giriş yapan altın gram fiyatı, 20 Aralık 2021 tarihinde 1062 TL ile tarihi zirvesini yaptı. 'Kur korumalı TL mevduat' sisteminin duyurulmasının ardından, dolar/TL 10,23 TL'ye kadar gerilerken, gram altın ise 595 TL'yi gördü. Dolar kuru tarafındaki hareketliliğin yavaş yavaş dengeye kavuşmasının ardından gram altın fiyatları da 2022 yılının ilk günlerinde 800 TL bandında hareket ediyor.

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Altın fiyatları iki kritik veriye odaklandı! Para piyasaları 2022’de yeniden şekillenecek: Altın piyasası için yeni döneme girildi

ONS ALTIN 2021 YILINDA 2020'İN GÖLGESİNDE KALDI

2021 yılı 454 TL açılış ve 799 TL kapanış rakamları dikkate alındığında gram altın, yatırımcısına 1 yıllık dönemde yüzde 76 kazanç sağlarken, aynı dönemde Fed baskısına giren ons altın, yatırımcısına yüzde 4 kayıp yaşattı. Ons altın fiyatı 2020 yılında, dünyada uygulanan ultra gevşek para politikalarının etkisiyle, yüzde 25 kazandırarak yatırımcısının yüzünü güldürmüştü.

Altın fiyatları iki kritik veriye odaklandı! Para piyasaları 2022’de yeniden şekillenecek: Altın piyasası için yeni döneme girildi

'ERKEN SIKILAŞMA' BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARI İÇİN BASKILAYICI OLDU

2020 yılında uygulanan düşük faiz ve ekonomileri desteklemek için uygulanan teşvik politikaları bütün dünyada emsali görülmemiş bir likidite oluşturdu. Bu durum Covid-19'un getirdiği ekonomik endişeler ve küresel enflasyon artışıyla birleşince, enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan ons altın fiyatları yükselmiş, Ağustos 2020'de 2075 dolar ile tarihi zirvesini yapmıştı. Daha sonra hem aşının bulunması hem de merkez bankalarının piyasaları fonlamasının yavaşlayacağı veya olası bir sıkılaşma hamlesinin gelebileceği algısı altın için baskılayıcı oldu.

Altın fiyatları iki kritik veriye odaklandı! Para piyasaları 2022’de yeniden şekillenecek: Altın piyasası için yeni döneme girildi

FED KASIM AYINDA İLK HAMLESİNİ YAPTI

2021 yılının son çeyreğinde küresel enflasyon endişelerinin giderek güçlenmesi ve Fed'in 'Geçici' söyleminden vazgeçmesi piyasalarda 'Erken' bir sıkılaşma gelebileceği yönünde beklentileri güçlendirdi. Buna ek olarak Fed, Kasım ayında aylık 120 milyar dolar olarak uyguladığı varlık alım programında azalıma gitti.

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