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Haberler Galeri Altın fiyatları Nisan'a hareketli başladı: 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.04.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 11:07

Nisan'a hareketli başladı: 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeni ayın ilk gününde hareketli seyrediyor. Mart başlarında başlayan yükseliş, bu haftanın dördüncü işlem gününde de devam ediyor. Altın alış ve satış fiyatları da bu nedenle yoğun olarak araştırılıyor. ve bankalardan alınan son verilere göre, bugün 22 ayar bilezik fiyatı 409 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 460 liradan işlem görmektedir. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı ve güncel rakamlar ile haftalık ve dönemlik altın grafikleri...

Altın fiyatları Nisan'a hareketli başladı: 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

, hafta kapanışına doğru yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yükseliş gösteren altın fiyatları, Nisan ayına da hareketli başladı. Bu nedenle de altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ve altın alış satış grafikleri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bankalar ve 'dan alınan son verilere göre, çeyrek altın fiyatı 735 liradan işlem görürken gram altın ise 454 liradan işlem görüyor. Diğer altın türleri de göz önüne alındığında, Nisan ayının ilk gününde altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeleri!

AYIN İLK GÜNÜNDE ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ! 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE

Nisan ayının ilk gününde altın fiyatları hareketlendi. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yükselişini sürdüren sarı metal alış ve satış fiyatları sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı.

Altın fiyatları Nisan'a hareketli başladı: 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi!

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Altın fiyatları Nisan'a hareketli başladı: 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 409,20

SATIŞ: 439,02

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.984,00

SATIŞ: 3.071,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.980,00

SATIŞ: 3.025,00

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Altın fiyatları Nisan'a hareketli başladı: 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.875,20

SATIŞ: 2.933,75

Altın fiyatları Nisan'a hareketli başladı: 1 Nisan Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.460,00

SATIŞ: 1.503,00

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