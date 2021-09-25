Altın fiyatları psikolojik bandı kırdı! 3 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları yükselecek mi?

Gram altın fiyatları, 29 Temmuz'dan bu yana ilk kez 500 liranın üzerini test ederken, ons altın ise Fed yönlü baskılanma sürecini sürdürdü. Gram altın fiyatları hem ons hem de dolar/TL'deki hareketlerle kendine yön bulurken, yılın son çeyreğinde altın piyasasında hareketlilik arttı. Yatırımcılar, 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusuna yanıt ararken, A Para'da yayına katılan 3 uzman, hem ons hem de gram altın fiyatları üzerine yorumlar yaptı. Öte yandan İsviçreli dev banka UBS 2021-2022 yılı için altın fiyatları tahmininde bulundu.