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Haberler Galeri Altın fiyatları psikolojik bandı kırdı! 3 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 25.09.2021 08:05 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 08:06

Altın fiyatları psikolojik bandı kırdı! 3 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları yükselecek mi?

Gram altın fiyatları, 29 Temmuz'dan bu yana ilk kez 500 liranın üzerini test ederken, ons altın ise Fed yönlü baskılanma sürecini sürdürdü. Gram altın fiyatları hem ons hem de dolar/TL'deki hareketlerle kendine yön bulurken, yılın son çeyreğinde altın piyasasında hareketlilik arttı. Yatırımcılar, 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusuna yanıt ararken, A Para'da yayına katılan 3 uzman, hem ons hem de gram altın fiyatları üzerine yorumlar yaptı. Öte yandan İsviçreli dev banka UBS 2021-2022 yılı için altın fiyatları tahmininde bulundu.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın fiyatları psikolojik bandı kırdı! 3 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları yükselecek mi?

2021 yılının son çeyreği altın fiyatları için hareketli geçiyor. Ons altın için 2 kiritk gündem konusu bulunurken, gram altın fiyatları yaklaşık 2 aydır ilk kez 500 liranın üzerini test etti.

Altın fiyatları psikolojik bandı kırdı! 3 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI EVERGRANDE İLE DESTEKLENDİ FED İLE BASKILANDI

Ons altın yatırımcısının radarında Çin'li dev Evergrande'nin borç krizi ve Fed sonrası gelecek dönemin para politikası yer alıyor. Evergrande'nin borç krizi küresel piyasalarda riskleri beraberinde getirirken güvenli liman talebini artırarak altın fiyatları için destekleyici olarak öne çıkıyor.

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Altın fiyatları psikolojik bandı kırdı! 3 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları yükselecek mi?

SIKILAŞMA ADIMLARI ALTIN İÇİN OLUMSUZ

2021 yılı bitmeden Fed'in varlık alımlarında azalıma gitme ihtimalinin güçlenmesi ve 2022 yılı sonunda ilk faiz artırımın geleceği yönünde söylemlerin artması altın fiyatları için baskılayıcı oldu.

Altın fiyatları psikolojik bandı kırdı! 3 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları yükselecek mi?

ONS ALTIN 100 DOLARLIK BANT HAREKETİNDE

Tüm bunlarla beraber ons altın, Fed sonrası 1737 dolar seviyesine kadar çekilirken, yaklaşık 1-1,5 aydır 100 dolarlık bant hareketini sürdürdü.

Altın fiyatları psikolojik bandı kırdı! 3 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları yükselecek mi?

UBS: VADELİLERDEN ÇIKIŞ ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞ GETİREBİLİR

UBS, mevsimsel talebin Hindistan'da güçlü olmaya devam etmesine karşın, borsa yatırım fonları ve ticari olmayan altın vadelilerden çıkışın etkisi ile ons altın fiyatları için düşüş getireceğini öngördü.

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