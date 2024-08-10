Altın fiyatları ralliye geri döndü! 10 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Hafta ortasında rotasını yukarı çeviren altın fiyatları, ralliye tekrar döndü. ONS 2400 dolar üstüne yerleşirken beraberinde gram altın fiyatı da yönünü değiştirerek 2600 TL'yi aştı. Ons ve gram altın psikolojik sınırlarının üzerinde fiyatlanırken altın yatırımcısı, ONS öncülüğünde hareket eden gram altın başta olmak üzere bugünün altın fiyatları ne kadar merak ediyor. İşte 10 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları...