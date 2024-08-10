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Haberler Galeri Altın fiyatları ralliye geri döndü! 10 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.08.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:04

Altın fiyatları ralliye geri döndü! 10 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yukarı yönlü ataklarına devam ediyor. Aylık bazda yüzde 5,2'lik primiyle dikkat çeken ONS'ta göstergeler yeşil yanarken, gram altın fiyatının da yukarı yönlü fiyatlamalarında gözünü zirveye diktiği gözlemlendi. Ons altın ve bir miktar da dolar/TL'den destek bulan gram altın fiyatı için yatırımcılar yeni rekor gelecek mi merak ediyor. Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleri ve 10 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ralliye geri döndü! 10 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları ralliye tekrar döndü. ONS yukarı yönlü fiyatlamalarını sürdürürken, gram altın fiyatı da 2.600 TL üzerinde kalıcılık sağlayarak yükseliş trendini güçlendiriyor.

Altın fiyatları ralliye geri döndü! 10 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Hafta ortasında rotasını yukarı çeviren altın fiyatları, ralliye tekrar döndü. ONS 2400 dolar üstüne yerleşirken beraberinde gram altın fiyatı da yönünü değiştirerek 2600 TL'yi aştı. Ons ve gram altın psikolojik sınırlarının üzerinde fiyatlanırken altın yatırımcısı, ONS öncülüğünde hareket eden gram altın başta olmak üzere bugünün altın fiyatları ne kadar merak ediyor. İşte 10 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları ralliye geri döndü! 10 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.617,55 TL
SATIŞ: 2.618,11 TL

Altın fiyatları ralliye geri döndü! 10 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?
ONS ALTIN
ALIŞ: 2.431,02 TL
SATIŞ: 2.431,60 TL
Altın fiyatları ralliye geri döndü! 10 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 2.409,38 TL
SATIŞ: 2.433,86 TL

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