Altın fiyatları ralliye geri döndü! 10 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 10.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
11:04
Altın fiyatları yukarı yönlü ataklarına devam ediyor. Aylık bazda yüzde 5,2'lik primiyle dikkat çeken ONS'ta göstergeler yeşil yanarken, gram altın fiyatının da yukarı yönlü fiyatlamalarında gözünü zirveye diktiği gözlemlendi. Ons altın ve bir miktar da dolar/TL'den destek bulan gram altın fiyatı için yatırımcılar yeni rekor gelecek mi merak ediyor. Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleri ve 10 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları...