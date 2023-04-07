Altın fiyatları rekor tazeledi! İslam Memiş’ten çok konuşulacak gram altın yorumu: 1500 TL’yi görebilir

Giriş Tarihi: 07.04.2023 17:16 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 17:18

Altın fiyatları son zamanların rekor seviyelerine ulaştı. Ons altın son 13 ayın zirvesine yükselirken gram altın TL fiyatı da buradan aldığı destekle tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD'de yaşanan bankacılık krizi ve beraberinde artan resesyon endişeleriyle oluşan belirsizlik havası sonrası altın güvenli liman gömleğini tekrardan giyindi. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasına girdi. Peki her gün yeni bir rakamla güne başlayan altın fiyatları için yükseliş devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş rakam vererek merak edilenleri cevapladı.