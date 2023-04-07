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Haberler Galeri Altın fiyatları rekor tazeledi! İslam Memiş'ten çok konuşulacak gram altın yorumu: 1500 TL'yi görebilir
Giriş Tarihi: 07.04.2023 17:16 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 17:18

Altın fiyatları rekor tazeledi! İslam Memiş'ten çok konuşulacak gram altın yorumu: 1500 TL'yi görebilir

Altın fiyatları son zamanların rekor seviyelerine ulaştı. Ons altın son 13 ayın zirvesine yükselirken gram altın TL fiyatı da buradan aldığı destekle tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD'de yaşanan bankacılık krizi ve beraberinde artan resesyon endişeleriyle oluşan belirsizlik havası sonrası altın güvenli liman gömleğini tekrardan giyindi. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasına girdi. Peki her gün yeni bir rakamla güne başlayan altın fiyatları için yükseliş devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş rakam vererek merak edilenleri cevapladı.

Altın fiyatları rekor tazeledi! İslam Memiş’ten çok konuşulacak gram altın yorumu: 1500 TL’yi görebilir

Altın gram fiyatı ons tarafından bulduğu destekle 1255 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırarken, bu rakam serbest piyasada 1282 TL'ye kadar yükseldi. KKM sonrası dolar desteğini yitiren gram altın, piyasalarda artan belirsizlikler sonrası yatırımcıların güvenli limanı oldu. Altının tekrar güvenilir liman gömleğini giydiğine dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Yatırımcı, önümüzdeki hafta gerçekleşebilecek düşüşleri değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.

  • Altın fiyatları neden yükseldi?
  • Altında yükseliş devam edecek mi?
  • Gram altın 1500 lirayı görür mü?
Altın fiyatları rekor tazeledi! İslam Memiş’ten çok konuşulacak gram altın yorumu: 1500 TL’yi görebilir

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Mart ayıyla beraber altın fiyatları ons öncülüğünde yükselişini hızlandırdı. ABD'de bu hafta açıklanan veriler resesyon endişelerini artırırken, mart ayı tarım dışı istihdam verisi 236 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı.

Altın fiyatları rekor tazeleyecek mi? Gram altın 1.500 lirayı görür mü? | Video

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Altın fiyatları rekor tazeledi! İslam Memiş’ten çok konuşulacak gram altın yorumu: 1500 TL’yi görebilir

JEROME POWEL 100 BİN SEVİYESİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Fed Başkanı Jerome Powell son dönemdeki konuşmalarında işgücü piyasasının hala sıkı kalmasına vurgu yaparak faiz artışlarına devam edebileceklerinin sinyalini vermişti. Powell kasım ayındaki bir konuşmasında nötr işgücü piyasası için 100 bin seviyesini işaret etmişti.

Altın fiyatları rekor tazeledi! İslam Memiş’ten çok konuşulacak gram altın yorumu: 1500 TL’yi görebilir

İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

ABD ekonomisinin önündeki fırtına bulutlarına rağmen faiz artırımına devam eden Fed, sürecin yumuşayacağı beklentisini artırsa da enflasyon hedeflemesine ulaşabilmek için vatandaşının harcama cesaretini kırmaya devam ediyor. Peki gelen verilerin ardından Fed nasıl bir karar alacak? Altın fiyatları yaşanan bu gelişmelerin ardından nasıl etkilenecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken değerlendirmelerede bulundu. İşte o açıklamalar:

Altın fiyatları rekor tazeledi! İslam Memiş’ten çok konuşulacak gram altın yorumu: 1500 TL’yi görebilir

"ALTIN FİYATLARI SON İKİ HAFTADIR GÜVENLİ LİMAN GÖMLEĞİNİ ÜZERİNE GİYDİ"

"Altın fiyatları son iki haftadır güvenli liman gömleğini üzerine giydi. Bu yükselişler Amerika'daki banka iflaslarıyla başladı. Daha sonra Amerika'dan gelen veriler, küresel belirsizlikler derken altın fiyatları yukarı yönlü ataklarını gerçekleştirdi.

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