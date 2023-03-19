ALTIN GRAM FİYATI 1215 TL'Yİ AŞTI

Ons altın fiyatları yaklaşık 11 ay sonra 2000 dolar bandını dayanırken, buradan esen rüzgarın etkisiyle de gram altın 1215 TL'yi aşarak tüm zamanların zirvesini gördü. Ons altın en son 19 Nisan 2022 tarihinde bu seviyenin üzerinde işlem görmüştü.

10 gün önce 1810 dolar bandında hareket eden ons altın yaklaşık yüzde 10 değer kazanırken, aynı dönemde 1100 TL bandında hareket eden gram altın ise 115 TL'nin üzerinde artışla 1215 TL'nin üzerine yükseldi.