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Haberler Galeri Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.03.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 12:49

Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar?

Ons altın fiyatları, kritik Mart ayı Fed faiz kararı yaklaşırken 2000 dolar düzeyine dayanırken, gram altın fiyatı ise buradan aldığı destekle üst üste rekor kırdı. ABD'de Silikon Vadisi Bankası öncülüğünde başlayan bankacılık krizi endişesi Avrupa Credit Suisse üzerine sıçradı. Bununla beraber altın gram fiyatı yükseliş trendini güçlendirerek tüm zamanların zirvesini gördü. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında başı çekti. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte piyasadan son dakika haberleriyle beraber canlı altın fiyatları...

METE DİRİCE
Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar?

Mart ayıyla beraber altın fiyatları ons öncülüğünde yükselişini hızlandırdı.. Ons altın 2000 dolar seviyesine dayanarak 11 ayın zirvesini tazerlerken yurt içinde gram altın fiyatı da buradan esen rüzgarın etkisiyle tüm zamanların zirvesini test etti. Piyasalarda Fed faiz kararı önümüzdeki haftanın en önemli gündem maddesi olurken, altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed faiz kararı ve sonrasında gelecek açıklamalarda olacak.

Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Altın fiyatları için yükselişin başlıca 4 nedeni bulunuyor.

  1. ABD'de 3 bankanın iflası ve bankacılık sektöründe yaşanan krizin Avrupa'ya da sıçrayacağı endişesi yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti.
  2. Yaşanan krize ek olarak Fed'in faiz artırım sürecinde yumuşayacağı beklentisinin artması ve Mart FOMC toplantısı yaklaşması altın fiyatlarına destek oldu.
  3. Şubat ayı ABD enflasyon verisi beklentilere paralel yüzde 6'ya geriledi. Bu durum Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatma beklentisini artırdı.
  4. ABD ekonomisinde 2023 yılı içerisinde resesyon yaşanabileceği endişesi arttı. Yine bu durum altın fiyatları için destek olan bir diğer etmen olarak dikkat çekti.
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Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar?

Sonuç olarak Fed'in enflasyonu baskılamak için şahin politikalar güderek yüksek faiz artırımı yapacağı beklentileri ABD'de başlayan bankacılık krizi sonrası yerini güvercin para politikası beklentisine bıraktı. Bu durum altına yaradı.

Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar?

ALTIN GRAM FİYATI 1215 TL'Yİ AŞTI

Ons altın fiyatları yaklaşık 11 ay sonra 2000 dolar bandını dayanırken, buradan esen rüzgarın etkisiyle de gram altın 1215 TL'yi aşarak tüm zamanların zirvesini gördü. Ons altın en son 19 Nisan 2022 tarihinde bu seviyenin üzerinde işlem görmüştü.

10 gün önce 1810 dolar bandında hareket eden ons altın yaklaşık yüzde 10 değer kazanırken, aynı dönemde 1100 TL bandında hareket eden gram altın ise 115 TL'nin üzerinde artışla 1215 TL'nin üzerine yükseldi.

Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar?

ABD ENFLASYON VERİSİ YÜZDE 6'YA GERİLEDİ

Şubat ayı ABD enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon verisi Fed'in faiz kararı için belirleyici olduğundan ekonomistlerin radarında yer alıyordu. ABD enflasyon verisi Şubat döneminde beklentilere paralel yüzde 6 düzeyinde gerçekleşti.

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