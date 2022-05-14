Giriş Tarihi: 14.05.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 10:55

Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesinde! 14 Mayıs 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, Fed faiz kararı etkisini üzerinde taşımaya devam ediyor. Üç ayın en düşük seviyesine ulaşan altının gram fiyatı, bugün 901 TL'den işlem görüyor. Hal böyleyken "14 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gün içerisinde çokça kez vatandaşların gündemine geliyor. Yüzyıllardır en çok tercih edilen yatırım aracı olan altının önümüzdeki günlerde izleyeceği yön de merak konusu haline geldi. Peki, Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı, anlık ve güncel rakamlar...