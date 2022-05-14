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Haberler Galeri Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesinde! 14 Mayıs 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.05.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 10:55

Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesinde! 14 Mayıs 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, Fed faiz kararı etkisini üzerinde taşımaya devam ediyor. Üç ayın en düşük seviyesine ulaşan altının gram fiyatı, bugün 901 TL'den işlem görüyor. Hal böyleyken "14 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gün içerisinde çokça kez vatandaşların gündemine geliyor. Yüzyıllardır en çok tercih edilen yatırım aracı olan altının önümüzdeki günlerde izleyeceği yön de merak konusu haline geldi. Peki, Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı, anlık ve güncel rakamlar...

Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesinde! 14 Mayıs 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemde yerini almaya devam ediyor. Ons'ta Fed etkisi sürerken geçtiğimiz gün 3 ayın en düşük seviyesini görmüştü altının gram fiyatı ise, şu dakikalarda 901 lira seviyesinde hareket ediyor. Vatandaşlar "14 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularını piyasalardaki dalgalanmalar sonrası gündeme taşıdı. İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları takip ekranı ve tüm detaylar...

Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesinde! 14 Mayıs 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 829 TL

SATIŞ: 859 TL

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Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesinde! 14 Mayıs 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.942

SATIŞ: 6.019

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesinde! 14 Mayıs 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.976

SATIŞ: 3.020

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Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesinde! 14 Mayıs 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.488

SATIŞ: 1.510

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