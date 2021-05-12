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Haberler Galeri Altın fiyatları son dakika: 12 Mayıs Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.05.2021 06:57 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 06:59

son dakika: 12 Mayıs Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Hafta ortası itibarıyla son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı hem 'dan gelen canlı ve güncel rakamları hem de bankalardaki alım satım ücretlerini araştırıyor. 12 Mayıs sabah saatlerinde gram altın fiyatı 487 lira iken cumhuriyet altını 3 bin 100 TL civarında güne başladı. Yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyenler için altın fiyatları ne kadar sorusunu cevapladık. 12 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar...

Altın fiyatları son dakika: 12 Mayıs Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Pandemi sebebiyle yatırımcıların gözdesi haline gelen sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Çeyrek altın fiyatı bugün alış 782 lira, satış 806 lira işlem ile güne başladı. Altın fiyatlarının seyrini yakından takip eden yatırımcılar, yatırımlarını doğru bir şekilde yapmak için anlık rakamları ve değişimleri yakından takip ediyor. 12 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Altın fiyatları son dakika: 12 Mayıs Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 438,95

SATIŞ: 469,89

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Altın fiyatları son dakika: 12 Mayıs Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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Altın fiyatları son dakika: 12 Mayıs Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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Altın fiyatları son dakika: 12 Mayıs Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.554,00

SATIŞ: 1.613,00

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