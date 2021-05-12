Altın fiyatları son dakika: 12 Mayıs Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Hafta ortası itibarıyla altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı hem Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamları hem de bankalardaki alım satım ücretlerini araştırıyor. 12 Mayıs sabah saatlerinde gram altın fiyatı 487 lira iken cumhuriyet altını 3 bin 100 TL civarında güne başladı. Yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyenler için altın fiyatları ne kadar sorusunu cevapladık. 12 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar...