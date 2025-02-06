ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 3 aylık hedef belli oldu: ABD’li bankada rekor tahmin

ABD'NİN İRAN TALİMATI FİYATLARI ETKİLEDİ

Altın fiyatlarının yükselmesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın "İran nükleer silah sahibi olamaz ama şu an çok yakınlar" sözleri de etkili oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a en üst düzey ekonomik baskı için, Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarına talimat verdiği öğrenildi.