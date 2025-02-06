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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 3 aylık hedef belli oldu: ABD'li bankada rekor tahmin
Giriş Tarihi: 06.02.2025 15:00 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:04

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 3 aylık hedef belli oldu: ABD'li bankada rekor tahmin

Altın fiyatları, düşük faiz oranlarına ilişkin beklentiler ve artan jeopolitik risklerle rekor kırdı. Ons altın küresel piyasalarda 2 bin 860 dolar bandına yerleşti. Uzmanlar altınının 2025 yılında yukarı yönlü haretlerine devam etmesini bekliyor. Altın fiyatları için tahminlerini açıklayan Citi Research Merkez Bankası alımlarına dikkat çekerek kritik seviyeleri açıkladı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 3 aylık hedef belli oldu: ABD’li bankada rekor tahmin

Altın fiyatları, Trump politikalarının piyasalarda yarattığı tedirginlik ve baskılanan risk iştahıyla rekor üzerine rekor kırdı. Gram altın ons tarafından aldığı destekle yükselişe geçti. İngiltere Merkezli Citi Research altın için önemli seviyeleri açıkladı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 3 aylık hedef belli oldu: ABD’li bankada rekor tahmin

ALTIN FİYTALARI REKOR TAZELEDİ

Ons altın perşembe günü 2 bin 860 seviyelerine yükselerek yeniden rekor tazeledi. Piyasalarda beklenen düşük faiz oranları, ekonomik ve jeopolitik riskler ve güvenli liman alımları ile altın yükselişini sürdürüyor.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 3 aylık hedef belli oldu: ABD’li bankada rekor tahmin

Beklenenden daha az gelen ABD hizmet sektörüne ilişkin veriler önümüzdeki aylarda ekonomik faaliyetin yavaşlayabileceğini gösteriyor. Federal Rezerv'in faiz indirimi için tavrı merak edilirken ECB ve BoC faiz oranlarını düşürdü.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 3 aylık hedef belli oldu: ABD’li bankada rekor tahmin

ABD'NİN İRAN TALİMATI FİYATLARI ETKİLEDİ

Altın fiyatlarının yükselmesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın "İran nükleer silah sahibi olamaz ama şu an çok yakınlar" sözleri de etkili oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a en üst düzey ekonomik baskı için, Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarına talimat verdiği öğrenildi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 3 aylık hedef belli oldu: ABD’li bankada rekor tahmin

CİTİ'DEN 3 YILLIK TAHMİN

ABD'li Citi,altın fiyatları için yaptığı açıklamada "Ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerin rezerv çeşitlendirme veya dolarsızlaştırma trendini güçlendirmesi ve gelişmekte olan piyasaların resmi sektör altın talebini desteklemesiyle altın boğa piyasası Trump 2.0 altında devam edecek gibi görünüyor" dedi.

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