Giriş Tarihi: 06.02.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
15:04
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 3 aylık hedef belli oldu: ABD'li bankada rekor tahmin
Altın fiyatları, düşük faiz oranlarına ilişkin beklentiler ve artan jeopolitik risklerle rekor kırdı. Ons altın küresel piyasalarda 2 bin 860 dolar bandına yerleşti. Uzmanlar altınının 2025 yılında yukarı yönlü haretlerine devam etmesini bekliyor. Altın fiyatları için tahminlerini açıklayan Citi Research Merkez Bankası alımlarına dikkat çekerek kritik seviyeleri açıkladı.