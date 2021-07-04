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Haberler Galeri Altın Fiyatları Son Dakika 4 Temmuz canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.07.2021 07:54 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 07:54

Altın Fiyatları Son Dakika 4 Temmuz canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Gerek düğün sezonunun gelmesiyle gerekse yatırım amacıyla alış satışlar nedeniyle altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini alıyor. Geçtiğimiz aylarda 500 TL'nin üzerindeki rekor fiyatlarla dikkatleri üzerine çeken sarı metal şimdi ise serbest piyasalardan gelen verilere göre; 498 TL'den işlem görüyor. Gram fiyatında ufak çaplı yaşanan iniş ve çıkışlar dikkat çekerken "4 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte son dakika altın fiyatları ve tüm detaylar…

Son Dakika Altın Fiyatları 4 Temmuz canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündeme geliyor. Fiyatlarındaki ani iniş çıkışlarla dikkat çeken sarı metalin 4 Temmuz bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; gram fiyatı 498 TL olarak kaydedildi. Öte yandan yine gelen verilere bakıldığında çokça tercih edilen çeyrek halinin fiyatı ise 808 TL ile güne başladı. Bu noktada "4 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları ise yanıt arıyor. İşte canlı ve güncel rakamlarla altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Son Dakika Altın Fiyatları 4 Temmuz canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.262,00
  • Satış: 3.348,00

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Son Dakika Altın Fiyatları 4 Temmuz canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.299,00
  • Satış: 3.349,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Altın Fiyatları 4 Temmuz canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 498,73
  • Satış: 498,80

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Altın Fiyatları 4 Temmuz canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 805,00
  • Satış: 823,00

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