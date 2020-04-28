ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİK: Altın fiyatları haftanın ikinci gününde düşüşe geçti! Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan uzman yorumları!

Analistlerin ortak görüşü, küresel belirsizliklerin etkisiyle altında da yükselişin devam edeceği yönünde.
İşte bazı analistler tarafından yapılan yorumlar...
CEM TÖZGE/Ata Yatırım Direktörü:
Ons altın beklediğimiz gibi 1700 dolara kadar yükselirken parasal genişleme adımlarıyla daha fazla yükseliş potansiyeli barındırıyor.
Bununla birlikte aşağı yönde düzeltmeler zaman zaman görebiliriz. 1700 doların aşılmasıyla birlikte 1750 dolara doğru bir yükseliş görebiliriz. Ama 1700 ün kırılmasını hemen beklemiyorum. Belli bir süre 1600 – 1700 bandında dalgalanmalar görebiliriz.