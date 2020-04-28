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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİK: Altın fiyatları haftanın ikinci gününde düşüşe geçti! Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan uzman yorumları!

HAREKETLİLİK: Altın fiyatları haftanın ikinci gününde düşüşe geçti! Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek , kaç TL? 28 Nisan uzman yorumları!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle küresel piyasalardaki grafik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda; altın fiyatlarındaki hareketlilik yoğun ilgi görüyor. Sabah saatlerinden itibaren anlık değişimler araştırılmaya başlanırken öte yandan uzman yorumları araştırılır hale geldi. Hem yatırım aracı hem de kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılan ne kadar oldu? Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek ? İşte son dakika haberinin ayrıntıları ile 28 Nisan Salı uzman yorumları!

Giriş Tarihi: 28.04.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 10:31
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİK: Altın fiyatları haftanın ikinci gününde düşüşe geçti! Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan uzman yorumları!

Sabah saatlerinden itibaren en merak edilen konulardan bir tanesi altın fiyatlarındaki değişimleri oluyor. Küresel çapta ekonomide corona virüsü nedeniyle yaşanan değişim grafiği vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken sarı metalin yükselişi ve değer kazanması bu yönde araştırmaların olmasına neden oldu. Öte yandan hem kişisel ihtiyaçları için hem de yatırım amacı ile sarı metali kullanacak olan bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; son dakika oldu? Gram ve ? İşte 28 Nisan Salı uzman yorumları ile canlı rakamlar!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 28 NİSAN SALI

Haberimizin içerisinden grafiğine ulaşabilir, uzman yorumları hakkında bilgi alabilirsiniz.

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİK: Altın fiyatları haftanın ikinci gününde düşüşe geçti! Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan uzman yorumları!

GRAM ALTIN

ALIŞ: 382,77
SATIŞ: 382,91

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 614,90
SATIŞ: 628,50

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİK: Altın fiyatları haftanın ikinci gününde düşüşe geçti! Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan uzman yorumları!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.225,80
SATIŞ: 1.256,40

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.038,28
SATIŞ: 2.079,29

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİK: Altın fiyatları haftanın ikinci gününde düşüşe geçti! Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan uzman yorumları!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.110,00
SATIŞ: 2.142,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.516,20
SATIŞ: 2.570,40

Yatırımcıların en çok merak ettiği soru, bu yükselişin devam edip etmeyeceği... Küresel salgın dolayısıyla belirsizin arttığı bu dönemde, analistler olası senaryoları sizin için masaya yatırdı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİK: Altın fiyatları haftanın ikinci gününde düşüşe geçti! Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan uzman yorumları!

Analistlerin ortak görüşü, küresel belirsizliklerin etkisiyle altında da yükselişin devam edeceği yönünde.

İşte bazı analistler tarafından yapılan yorumlar...

CEM TÖZGE/Ata Yatırım Direktörü:

Ons altın beklediğimiz gibi 1700 dolara kadar yükselirken parasal genişleme adımlarıyla daha fazla yükseliş potansiyeli barındırıyor.

Bununla birlikte aşağı yönde düzeltmeler zaman zaman görebiliriz. 1700 doların aşılmasıyla birlikte 1750 dolara doğru bir yükseliş görebiliriz. Ama 1700 ün kırılmasını hemen beklemiyorum. Belli bir süre 1600 – 1700 bandında dalgalanmalar görebiliriz.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİK: Altın fiyatları haftanın ikinci gününde düşüşe geçti! Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan uzman yorumları!

GİZMEN NALBANTLI/Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı:

Hem dolar hem de ons altındaki yükseliş ile birlikte gram altın rekorlar kırmaya devam ediyor. Gram altında 370-373 TL bölgesinden bir düzeltme gelebilir.

İlk etapta 362 seviyesi önemli. Bu seviye kırılmadığı sürece bir sonraki yukarı harekette 400-410 bölgesinin görülebileceğini düşünüyorum. Ons ve dolarda sert bir düzeltme ihtimalinde ise 330-350 bölgesinin alım için uygun bir bölge olduğunu düşünüyorum. Kısaca görüşüm 400-410 bölgesinin görülmesi yönünde.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİK: Altın fiyatları haftanın ikinci gününde düşüşe geçti! Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan uzman yorumları!
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