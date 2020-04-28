ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİK: Altın fiyatları haftanın ikinci gününde düşüşe geçti! Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan uzman yorumları!

GİZMEN NALBANTLI/Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı:

Hem dolar hem de ons altındaki yükseliş ile birlikte gram altın rekorlar kırmaya devam ediyor. Gram altında 370-373 TL bölgesinden bir düzeltme gelebilir.

İlk etapta 362 seviyesi önemli. Bu seviye kırılmadığı sürece bir sonraki yukarı harekette 400-410 bölgesinin görülebileceğini düşünüyorum. Ons ve dolarda sert bir düzeltme ihtimalinde ise 330-350 bölgesinin alım için uygun bir bölge olduğunu düşünüyorum. Kısaca görüşüm 400-410 bölgesinin görülmesi yönünde.