Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
10:51
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! FED faiz kararı sonrası yüzde 2 kayıp: Gram altın ne kadar oldu?
FED faiz kararı sonrasında altın fiyatları güne değer kaybederek başladı. ABD Merkez Bankası dün açıklanan kararı ile yılın üçüncü faiz indirimi gerçekleştirdi. FED Başkanı Jerome Powell'ın temkinli yaklaşım açıklamaları piyasalar tarafından şahin olarak algılanırken altın fiyatları düşüşe geçti. Ons altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?