ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! FED faiz kararı sonrası yüzde 2 kayıp: Gram altın ne kadar oldu?

Enflasyon tarafındaki riskleri ve belirsizliği yüksek görüyoruz. Belirsizlik yüksek olduğunda biraz daha yavaş ilerlersiniz. Çekirdek enflasyon gelecek sene yüzde 2,5'e gerilerse bu ciddi bir ilerleme olur.Tarifelerin etkileri konusunda herhangi bir sonuca varmak için henüz erken. Powell'in açıklamaları piyasalar tarafından şahin algılanırken gözler altın piyasalarına çevrildi.