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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! FED faiz kararı sonrası yüzde 2 kayıp: Gram altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:51

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! FED faiz kararı sonrası yüzde 2 kayıp: Gram altın ne kadar oldu?

FED faiz kararı sonrasında altın fiyatları güne değer kaybederek başladı. ABD Merkez Bankası dün açıklanan kararı ile yılın üçüncü faiz indirimi gerçekleştirdi. FED Başkanı Jerome Powell'ın temkinli yaklaşım açıklamaları piyasalar tarafından şahin olarak algılanırken altın fiyatları düşüşe geçti. Ons altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! FED faiz kararı sonrası yüzde 2 kayıp: Gram altın ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların beklentisi doğrultusunda faizleri 25 baz puan indirdi. Faiz açıklamasıyla beraber Jerome Powell'in açıklamalarında piyasaları yönlendirdi. Altın fiyaları ise değer kaybı yaşadı. İşte gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! FED faiz kararı sonrası yüzde 2 kayıp: Gram altın ne kadar oldu?

ENFLASYON BELİRSİZ

Yılın son faiz toplantısını gerçekleştiren FED, politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi. Powell yaptığı açıklamalarda ekonominin 'iyi bir yerde' olduğunu, enflasyonun yüzde 2 hedefine çok daha yakın olduğunu, istihdam piyasasında koşulların hala güçlü olduğunu anlattı.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! FED faiz kararı sonrası yüzde 2 kayıp: Gram altın ne kadar oldu?

Enflasyon tarafındaki riskleri ve belirsizliği yüksek görüyoruz. Belirsizlik yüksek olduğunda biraz daha yavaş ilerlersiniz. Çekirdek enflasyon gelecek sene yüzde 2,5'e gerilerse bu ciddi bir ilerleme olur.Tarifelerin etkileri konusunda herhangi bir sonuca varmak için henüz erken. Powell'in açıklamaları piyasalar tarafından şahin algılanırken gözler altın piyasalarına çevrildi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! FED faiz kararı sonrası yüzde 2 kayıp: Gram altın ne kadar oldu?

ONS ALTIN DEĞER KAYBETTİ

Öte yandan ons altın,önceki seansta yüzde 2'den fazla kaybetti. Aşağı yönlü hareketlerin ardından teknik bir toparlanmayla Perşembe günü ons başına 2 bin 610 doların üzerine çıktı. Noktasal grafik, GSYİH büyümesi ve enflasyon rakamları göz önüne alındığında analistler 2025 yılında iki fazi indirimi öngörüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! FED faiz kararı sonrası yüzde 2 kayıp: Gram altın ne kadar oldu?

Bu gelişmelerle altın talebi baskılandı. bu hafta yaklaşan ABD GSYİH ve PCE enflasyon verileri yakından takip edilecek. Altın, tüm yıl boyu yüzde 27'den fazla yükseldi. Faizlerin bir süre daha yüksek kalacağını dair beklentiler altını baskı altına aldı.

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