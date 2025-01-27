Giriş Tarihi: 27.01.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
15:24
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın kaç lira oldu? İşte piyasalardaki son gelişmeler
Altın fiyatları girdiği rallinin ardından FED faiz kararlarını beklemeye başladı.Trump yönetiminin ortaya çıkardığı belirsizlik geçtiğimiz hafta altını rekor seviyelere çıkardı. Çarşamba günü FED yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Altını destekleyen gelişmeler ön plana çıkarken piyasalar Trump'ın hamlelerini enflasyonist olarak görüyor. İşte altın fiyatlarında son durum...