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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın kaç lira oldu? İşte piyasalardaki son gelişmeler
Giriş Tarihi: 27.01.2025 15:24 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:24

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın kaç lira oldu? İşte piyasalardaki son gelişmeler

Altın fiyatları girdiği rallinin ardından FED faiz kararlarını beklemeye başladı.Trump yönetiminin ortaya çıkardığı belirsizlik geçtiğimiz hafta altını rekor seviyelere çıkardı. Çarşamba günü FED yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Altını destekleyen gelişmeler ön plana çıkarken piyasalar Trump'ın hamlelerini enflasyonist olarak görüyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın kaç lira oldu? İşte piyasalardaki son gelişmeler

Altın yukarı yönlü istikrarlı yükselişine devam ederken piyasalar çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararına ve FED Başkanı Powell'in açıklamalarına odaklandı. Trump belirsizliği ve FED'in faiz indirimi beklentileri eşliğinden altın da rekor seviyelere yükseldi. İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın kaç lira oldu? İşte piyasalardaki son gelişmeler

PİYASALAR YENİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Altın, yatırımcıların bu hafta ABD Merkez Bankası'nın politika kararı öncesinde pazartesi günü ons başına 2.760 doların altına düştü. Merkez bankasının faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Eylül ayında başlayan faiz indirimi döngüsünde ilk duraklamayı işaret ediyor.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın kaç lira oldu? İşte piyasalardaki son gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkez Bankası'na faiz oranlarının düşürülmesi çağrısında bulunması sonrası piyasaların yeni duruma nasıl tepki vereceği merakla takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın kaç lira oldu? İşte piyasalardaki son gelişmeler

Trump'ın açıklamalarına rağmen yeni dönemde uygulanması beklenen politikalar enflasyonist olarak görülüyor.Bu da Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmasına yol açabilir ve altının cazibesini azaltabilir.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın kaç lira oldu? İşte piyasalardaki son gelişmeler

Öte yandan Trump'ın Kolombiya'nın sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan ABD askeri uçaklarının inişine izin vermemesi de piyasaları etkiledi. ABD'nin ülkeye gümrük vergileri ve yaptırımlar uygulama planlarını açıklamasının ardından yenilenen gümrük vergisi endişelerinin ortasında altın değer kazanmaya devam etti.

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