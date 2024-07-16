ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın rekora doymuyor! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YENİ REKORUNA YÖNELDİ

Gram altın fiyatı psikolojik direncini kırdı. Ons altın yukarı yönlü hareketlenmelerini sürdürürken gram altın tarafından yeni bir rekor geldi. Altın fiyatları cephesindeki hareketlenmeler sonrası piyasada nasıl bir fiyatlanma hakim oldu? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte detaylar...