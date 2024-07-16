Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
09:40
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın rekora doymuyor! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları rekorunu tazeledi. ONS'ta ibreler yeşil yanarken, ondan aldığı destekle gram altın 2580 TL bandını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki altın fiyatları tarafında yaşanan hareketlilik sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 13 Temmuz 2024 güncel altın fiyatları...