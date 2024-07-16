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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın rekora doymuyor! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:40

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın rekora doymuyor! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları rekorunu tazeledi. ONS'ta ibreler yeşil yanarken, ondan aldığı destekle gram altın 2580 TL bandını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki altın fiyatları tarafında yaşanan hareketlilik sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 13 Temmuz 2024 güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın rekora doymuyor! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı. Kritik eşik üzerine yerleşen ons altın da oklar yukarı doğrulurken, gram altın yeni rekoruna yöneldi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın rekora doymuyor! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YENİ REKORUNA YÖNELDİ

Gram altın fiyatı psikolojik direncini kırdı. Ons altın yukarı yönlü hareketlenmelerini sürdürürken gram altın tarafından yeni bir rekor geldi. Altın fiyatları cephesindeki hareketlenmeler sonrası piyasada nasıl bir fiyatlanma hakim oldu? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın rekora doymuyor! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.579,09 TL
SATIŞ: 2.579,50 TL

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın rekora doymuyor! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.430,51 TL
SATIŞ: 2.430,86 TL

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın rekora doymuyor! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 2.340,83 TL
SATIŞ: 2.365,16 TL

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