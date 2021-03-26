Altın fiyatları son dakika güncel durum 26 Mart 2021: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği, serbest piyasaların son işlem gününde de yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı, yükseliş ivmesini sürdürürken bugün 441 liradan satılıyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış-satış rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYAT I BUGÜN NE KADAR 26 MART 2021?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart ayını nasıl bir grafik içerisinde tamamlayacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor.