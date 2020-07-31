Altın fiyatları son dakika haberi: 31 Temmuz Cuma bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bayramın ilk günü itibarıyla en çok araştırılan konular arasında altın fiyatları yer alıyor. Altın fiyatları son dakika haberleri, özellikle son dönemde yaşanan yukarı yönlü seyir sebebiyle yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri altını da doğrudan etkilerken altın fiyatları bu dönemde rekor seviyeye ulaştı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar kaç tL? Altın fiyatları düşer mi, yükselmeye devam edecek mi? 31 Temmuz Cuma tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberi..