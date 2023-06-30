ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ: Altın fiyatları 30 Haziran 2023 ne kadar? Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

ALTIN YATIRIMCISININ GÖZÜ TEMMUZ TOPLANTILARINDA OLACAK

Fed, 15 ay süren parasal sıkılaşmanın ardından 14 Haziran'da yaptığı son toplantısında politika faizini yüzde 5,00-5,25 bandında sabit tutma kararı aldı. Fed'in bir sonraki toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ekonomistler bu kapsamda Temmuz toplantısının piyasalar için daha da önemli olduğunu ifade ediyor. Peki bu gelişmeler sonrası ons altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?