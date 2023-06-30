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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ: Altın fiyatları 30 Haziran 2023 ne kadar? Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.06.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 10:47

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ: Altın fiyatları 30 Haziran 2023 ne kadar? Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

Son dakika altın fiyatları haberleri...Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Mayıs başında son yılların zirvesini gören ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.909,98 dolar en düşük ise 1.904,37 dolar seviyesini görürken, onstan destek alan gram altın fiyatı en yüksek 1.602,77 TL en düşük ise 1.592,55 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 30 Haziran 2023 canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ: Altın fiyatları 30 Haziran 2023 ne kadar? Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

Altın fiyatları, küresel ekonomilerde yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik ile güvenli liman olma özelliğini tazelemeye devam ediyor. Altın fiyatları; gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını özelinde yeni haftada da yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ: Altın fiyatları 30 Haziran 2023 ne kadar? Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

ONS ALTIN SON ÜÇ BUÇUK AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Fed başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin kararları piyasalarda fiyatlamalara yön vermeye devam ediyor. Ons altın fiyatı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası yaklaşık son üç buçuk ayın en düşük seviyesini test etti. Onstan destek alan gram altın fiyatı da kısmi geriledi.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ: Altın fiyatları 30 Haziran 2023 ne kadar? Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

ALTIN YATIRIMCISININ GÖZÜ TEMMUZ TOPLANTILARINDA OLACAK

Fed, 15 ay süren parasal sıkılaşmanın ardından 14 Haziran'da yaptığı son toplantısında politika faizini yüzde 5,00-5,25 bandında sabit tutma kararı aldı. Fed'in bir sonraki toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ekonomistler bu kapsamda Temmuz toplantısının piyasalar için daha da önemli olduğunu ifade ediyor. Peki bu gelişmeler sonrası ons altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ: Altın fiyatları 30 Haziran 2023 ne kadar? Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.594,19
SATIŞ(TL) 1.594,53

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ: Altın fiyatları 30 Haziran 2023 ne kadar? Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.554,00
SATIŞ (TL) 2.655,00

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