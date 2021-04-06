Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 6 Nisan Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde de sorgulanmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken bilindiği üzere özellikle koronavirüs salgını süresince sarı metal iyi bir yatırım aracı olarak görülmüş, görülmeye de devam etmektedir. Son zamanlarda yükselişe geçen ve hareketliliğini koruyan altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Nisan Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler…