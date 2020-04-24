SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelirken rekor yükseliş devam ediyor. Altının gram fiyatı, serbest piyasaların son işlem gününde 387 lira bandını test ediyor. Koronavirüsü sebebi ile küresel piyasalara hakim olan durgunluk, altın fiyatlarının son yedi yılın zirvesine tırmanmasına neden oldu. Özellikle, son bir aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün ise, gram altın fiyatı rekor olan 387 lira civarında seyrediyor. Öte yandan, çeyrek altın da 620 lirayı gördü.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

Hâl böyle olunca da, 'gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Nisan sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, uzman yorumları eşliğinde 24 Nisan 2020 Cuma gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

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