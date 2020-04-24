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SON DAKİKA : Gram, yarım, tam ve fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Nisan güncel uzman yorumları

Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen ile ilgili son dakika hareketliliği sürüyor. Serbest piyasalarda haftanın son işlem günü geride kalırken gram yaşadığı yükseliş ile beraber 386 liraya ulaştı. Aynı anda 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları da bugün bir yükseliş yaşadı. Yaşanan bu durum üzerine, '24 Nisan 2020 gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı ile uzman yorumları merak ediliyor. Peki, 24 Nisan gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ve ne olacak? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi yoksa düşüş olacak mı? İşte, son dakika uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün!

Giriş Tarihi: 24.04.2020 22:02 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 20:32
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

ile ilgili haberleri gelirken rekor yükseliş devam ediyor. Altının gram fiyatı, serbest piyasaların son işlem gününde 387 lira bandını test ediyor. Koronavirüsü sebebi ile küresel piyasalara hakim olan durgunluk, altın fiyatlarının son yedi yılın zirvesine tırmanmasına neden oldu. Özellikle, son bir aydır yüksek olan gram ve fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün ise, fiyatı rekor olan 387 lira civarında seyrediyor. Öte yandan, da 620 lirayı gördü.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

Hâl böyle olunca da, 'gram ve ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, eşliğinde alış satış fiyatlarının Nisan sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, uzman yorumları eşliğinde 24 Nisan 2020 Cuma gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 24 Nisan 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

ATA ALTIN

  • Alış: 2.535,40
  • Satış: 2.598,00

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.110,00
  • Satış: 2.142,00

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YARIM ALTIN

  • Alış: 1.235,10
  • Satış: 1.267,90

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

GRAM ALTIN

  • Alış: 385,46
  • Satış: 385,68

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 619,00
  • Satış: 633,70

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

TAM ALTIN

  • Alış: 2.038,28
  • Satış: 2.079,29

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Ons altının 1.748 dolara çıktıktan sonra bir miktar gevşemesini normal karşılamak gerekiyor. Olumlu haber akışları nedeniyle altında aşağı doğru düzeltmeler olmaya devam edecektir. Tersi durumda pandemi nedeniyle dünya ülkelerinden gelecek olumsuz haberler de mevcut tabloyu ve ons fiyatlarını yeniden 1.700 dolar rakamlarının üstüne taşıyabilir." dedi.

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