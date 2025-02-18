Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
10:32
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş "Altın 4 bin 500'e çıkacak" dedi, kritik tarihi verdi
Altın fiyatları, küresel ticaret savaşları endişesiyle yeni rekor seviyelere doğru hareket ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ereceğine dair işaretler altın fiyatları üzerinde bir baskı oluştursa da finans piyasalarına yön veren Goldman Sachs ve UBS altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatlarında beklenen seviyeleri açıklayarak 4 bin 500 TL rekoru için tarih verdi.