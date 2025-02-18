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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş "Altın 4 bin 500'e çıkacak" dedi, kritik tarihi verdi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:32

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş "Altın 4 bin 500'e çıkacak" dedi, kritik tarihi verdi

Altın fiyatları, küresel ticaret savaşları endişesiyle yeni rekor seviyelere doğru hareket ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ereceğine dair işaretler altın fiyatları üzerinde bir baskı oluştursa da finans piyasalarına yön veren Goldman Sachs ve UBS altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatlarında beklenen seviyeleri açıklayarak 4 bin 500 TL rekoru için tarih verdi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş Altın 4 bin 500’e çıkacak dedi, kritik tarihi verdi

Altın fiyatları ABD başkanlık yarışının başlamasından bu yana sürekli yükselen bir grafik çiziyor. Küresel ticaret savaşı riski tırmandıkça ons altın rekora doğru hareket etti. Gram altın tarafında da benzer yükselişler görülüyor. Sık sık altın için temmuz sonrasını işaret eden İslam Memiş, kritik seviyeleri tek tek açıkladı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş Altın 4 bin 500’e çıkacak dedi, kritik tarihi verdi

ALTIN FİYATLARI REKORA KOŞUYOR

Ons altın, küresel ticaret savaşı endişeleriyle salı günü 2.900 doların üzerine çıktı. Analistler, Donald Trump'ın karşılıklı tarife planının küresel ticaret gerginliklerini tırmandıracağını ifade ederken altına güvenli liman talebi arttı. FED, yetkililerinden gelen temkinli mesajların altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. Fed'in son toplantısının tutanakları piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş Altın 4 bin 500’e çıkacak dedi, kritik tarihi verdi

İKİ BANKA ALTIN İÇİN TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Goldman Sachs, merkez bankalarının artan altın alımlarını göz önünde bulundurarak 2025 yıl sonu için fiyat tahminini yukarı yönlü güncelledi. Banka, ons altın için 2025 sonu hedefini 3.100 dolara yükseltti. Banka, merkez bankası alımlarının 2025 yılında da devam edeceğini ifade ederek daha önce 41 ton olarak öngörülen alımları 50 tona çıkarttı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş Altın 4 bin 500’e çıkacak dedi, kritik tarihi verdi

UBS de altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini güncelleyerek altının önümüzdeki yıllarda yüksek seviyelerde dengelenmeden önce 3.200 doların üzerine çıkabileceğini öngördü.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş Altın 4 bin 500’e çıkacak dedi, kritik tarihi verdi

ÇİN HAMLESİ FİYATLARI ARTIRABİLİR

Öte yandan Çin'in sigorta şirketlerine altın alım izni vermesi fiyatları yukarı yönlü destekledi. Bank of America (BofA) tarafından yayımlanan rapora göre, Çin'in sigorta sektöründen 300 tonluk altın talebi gelebilir. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde altın sert yükselişler kaydedebilir.

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