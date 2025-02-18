ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş "Altın 4 bin 500'e çıkacak" dedi, kritik tarihi verdi

Altın fiyatları ABD başkanlık yarışının başlamasından bu yana sürekli yükselen bir grafik çiziyor. Küresel ticaret savaşı riski tırmandıkça ons altın rekora doğru hareket etti. Gram altın tarafında da benzer yükselişler görülüyor. Sık sık altın için temmuz sonrasını işaret eden İslam Memiş, kritik seviyeleri tek tek açıkladı.