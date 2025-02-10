Giriş Tarihi: 10.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
12:01
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için rekor tahminini açıkladı:1 gram altının 5 haftalık karı belli oldu
Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde üstü üste rekor kırarak Kapalı Çarşı piyasalarında 3 bin 350 seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın fiyatlarındaki sert yükselişte küresel piyasalardaki belirsizlikle beraber artan güvenli liman alımları etkili oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın tarafında beklediği zirve seviyeleri açıklayarak 5 haftada yatırımcının elde ettiği karı hesapladı. İşte altın almak ve satmak isteyenler için tüm detaylar....