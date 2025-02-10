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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için rekor tahminini açıkladı:1 gram altının 5 haftalık karı belli oldu
Giriş Tarihi: 10.02.2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:01

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için rekor tahminini açıkladı:1 gram altının 5 haftalık karı belli oldu

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde üstü üste rekor kırarak Kapalı Çarşı piyasalarında 3 bin 350 seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın fiyatlarındaki sert yükselişte küresel piyasalardaki belirsizlikle beraber artan güvenli liman alımları etkili oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın tarafında beklediği zirve seviyeleri açıklayarak 5 haftada yatırımcının elde ettiği karı hesapladı. İşte altın almak ve satmak isteyenler için tüm detaylar....

SEVDE NUR DEMİR
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için rekor tahminini açıkladı:1 gram altının 5 haftalık karı belli oldu

Altın fiyatları dur durak bilmeden başladığı rekor serisine devam ediyor. 2024 yılında merkez bankası alımları ve FED faiz kararlarına bağlı olarak fiyatlanan altın, 20 Ocak günü Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan süreçte değerine değer kattı.Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için beklediği seviyeleri anlattı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için rekor tahminini açıkladı:1 gram altının 5 haftalık karı belli oldu

ÇELİK VERGİSİ ALTIN FİYATLARI İÇİN DESTEKLEYİCİ OLDU

Ons altın, pazartesi günü 2 bin 890 dolara kadar yükseldi. Ticaret savaşı korkuları ABD tarafından atılan her adımda körüklenirken Donald Trump'ın tüm çelik ve alüminyum ithalatına yeni gümrük vergileri getireceği haberi altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Trump açıklamalarına göre, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çelik de tarifelere tabi olacak.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için rekor tahminini açıkladı:1 gram altının 5 haftalık karı belli oldu


2025 yılı boyunca merkez bankalarının altın alımlarının fiyatlanmalarda etkili olması bekleniyor. Öte yandan ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı.ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için rekor tahminini açıkladı:1 gram altının 5 haftalık karı belli oldu

ALTINDA 4500 LİRA TAHMİNİ

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına yönelik yaptığı açıklamalarda yıl içinde ons tarafında 3050-3080 dolar seviyesini beklediğini açıkladı. Memiş, gram altın tarafındaki 4000-4500 lira aradığında beklentisini hatırlattı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için rekor tahminini açıkladı:1 gram altının 5 haftalık karı belli oldu

GRAMINDA 300 LİRA KAZANDIRDI

Memiş altın piyasalarını değerlendirdiği açıklamalarına devam ederek şunları kaydetti: Gram altına ve ons altına baktığımız zaman 3 bin 50 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın, 3 bin 350 lira seviyesinde şu anda. Yani 5 haftalık süreç içinde gramında 300 liralık bir getiri sağlamış oldu. Yine ocak ayının getiri anlamında şampiyonu gram altın olmuş oldu.

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