ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş altın için rekor tahminini açıkladı:1 gram altının 5 haftalık karı belli oldu

ÇELİK VERGİSİ ALTIN FİYATLARI İÇİN DESTEKLEYİCİ OLDU

Ons altın, pazartesi günü 2 bin 890 dolara kadar yükseldi. Ticaret savaşı korkuları ABD tarafından atılan her adımda körüklenirken Donald Trump'ın tüm çelik ve alüminyum ithalatına yeni gümrük vergileri getireceği haberi altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Trump açıklamalarına göre, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çelik de tarifelere tabi olacak.