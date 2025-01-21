Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
10:14
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Trump rüzgarı gram altın fiyatlarını rekora taşıdı: İşte son fiyatlar
Son dakika haberi: Donald Trump'ın Resmi törenle ABD başkanlık koltuğuna oturmasının ardından altın fiyatları rekor seviyelere çıktı. Altın fiyatlarındaki artışta Trump'ın Meksika ve Kanada'ya gümrük tarifesi uygulayacağını açıklaması da etkili oldu. Piyasalarda şimdiden ticaret savaşları tehdidinin rüzgarları esiyor. Gram altın ons altındaki yükselişlere paralel olarak yukarı yönlü hareketine devam ederken rekor üzerine rekor kırdı.