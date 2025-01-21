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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Trump rüzgarı gram altın fiyatlarını rekora taşıdı: İşte son fiyatlar
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:14

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Trump rüzgarı gram altın fiyatlarını rekora taşıdı: İşte son fiyatlar

Son dakika haberi: Donald Trump'ın Resmi törenle ABD başkanlık koltuğuna oturmasının ardından altın fiyatları rekor seviyelere çıktı. Altın fiyatlarındaki artışta Trump'ın Meksika ve Kanada'ya gümrük tarifesi uygulayacağını açıklaması da etkili oldu. Piyasalarda şimdiden ticaret savaşları tehdidinin rüzgarları esiyor. Gram altın ons altındaki yükselişlere paralel olarak yukarı yönlü hareketine devam ederken rekor üzerine rekor kırdı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Trump rüzgarı gram altın fiyatlarını rekora taşıdı: İşte son fiyatlar

Tüm dünya tarafından Donald Trump'ın yemin töreni takip edildi. 2. Trump döneminin küresel siyasetle beraber finans piyasalarına ve ekonomiye etki edecek politikaları neredeyse tüm dünyanın gündeminde. Trump'ın ilk etkisi ise altın fiyatlarında görüldü. Ons altın rekor seviyelere yükseldi. Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 3 bin 100 lirayı geride bıraktı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Trump rüzgarı gram altın fiyatlarını rekora taşıdı: İşte son fiyatlar

TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİ İLE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Altın, ons başına 2 bin 720 doların üzerine çıkarak bir önceki seansta elde ettiği kazanımlarını sürdürdü. Trump, önümüzdeki ayın başından itibaren Meksika ve Kanada'ya %25 gümrük vergisi getirebileceğini söyledi. Çin'e yüzde 10 şeklinde uygulanması beklenen gümrük vergileri için herhangi bir zaman belirtilmedi. Gümrük vergilerinin hayata geçirilmesi Meksika, Kanada ve Çin'İn bu uygulamalara karşıklık vermesi ticaret savaşı endişelerini destekledi.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Trump rüzgarı gram altın fiyatlarını rekora taşıdı: İşte son fiyatlar

Bu 3 ülke ABD'nin en büyük ihracatçıların olarak biliniyor. Uygulanacak gümrük vergisi ABD'de gıdadan otomotice kadar pek üründe fiyatların yükselmesi anlamına geliyor. Bu da enflasyon risklerini yükseltecek. FED'in faizlerde indirime gitmesi ihtimalinin azalması altın ve gümüş fiyatlarından yukarı yönlü hareketleri destekleyecek.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Trump rüzgarı gram altın fiyatlarını rekora taşıdı: İşte son fiyatlar

GOLDMAN'DAN KARAMSAR TAHMİN

Goldman Sachs, kısa süre önce yaptığı açıklamada altın fiyatının 2025 yılı sonuna kadar 3.000 dolara ulaşmasını artık beklemediğini ifade etti. Banka, spot fiyatın dördüncü çeyrekte 2.910 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Uzmanlar spekülatif talebin ve merkez bankası alımlarının altın fiyatlarını belli bir aralıkta tuttuğunu ifade etti.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Trump rüzgarı gram altın fiyatlarını rekora taşıdı: İşte son fiyatlar

Tacirler Yatırım tarafından yayımlanan altın bülteninde "Eylül 2023'ten bu yana yükseliş kanalı içerisinde hareket eden ons altında, teknik göstergeler 2.630$ üzerinde kalındığı müddetçe kademeli yükselişin devam edebileceğini ve gelecek dönemde 2.630$ – 2.940$ bandının etkili olabileceğine işaret ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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