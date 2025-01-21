ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Trump rüzgarı gram altın fiyatlarını rekora taşıdı: İşte son fiyatlar

TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİ İLE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Altın, ons başına 2 bin 720 doların üzerine çıkarak bir önceki seansta elde ettiği kazanımlarını sürdürdü. Trump, önümüzdeki ayın başından itibaren Meksika ve Kanada'ya %25 gümrük vergisi getirebileceğini söyledi. Çin'e yüzde 10 şeklinde uygulanması beklenen gümrük vergileri için herhangi bir zaman belirtilmedi. Gümrük vergilerinin hayata geçirilmesi Meksika, Kanada ve Çin'İn bu uygulamalara karşıklık vermesi ticaret savaşı endişelerini destekledi.