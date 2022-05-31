Altın fiyatları canlı son durum: 31 Mayıs 2022 Kapalıçarşı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Mayıs ayının son gününde altın fiyatları son dakika haberleri yine gündem oluyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın kurundaki son durumu merak ediyor. Geçtiğimz haftanın son işlem günü ons altın tarafındaki yükselişe rağmen gram altın 975 lira, cumhuriyet altın ise 6 bin lira civarında seyrediyor. Anlık altın fiyatları Kapalıçarşı'da takip edebilmek mümkün. Peki 31 Mayıs 2022 Canlı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son veriler