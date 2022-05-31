Altın fiyatları canlı son durum: 31 Mayıs 2022 Kapalıçarşı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile alakalı son dakika gelişmeleri takip konusu olmaya devam ediyor. Ons altın ve dolar kuru tarafındaki gelişmelerle yön bulan gram altın fiyatları son durum merak edilirken 31 Mayıs 2022 Canlı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi sorusuna yanıt aranıyor. Son haftalarda altın kurundaki yukarı yönlü seyir yatırımcıların iştahını kabartıyor. İşte güncel ve canlı altın fiyatları 31 Mayıs 2022