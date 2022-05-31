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Haberler Galeri Altın fiyatları canlı son durum: 31 Mayıs 2022 Kapalıçarşı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 31.05.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 07:44

Altın fiyatları canlı son durum: 31 Mayıs 2022 Kapalıçarşı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile alakalı son dakika gelişmeleri takip konusu olmaya devam ediyor. Ons altın ve dolar kuru tarafındaki gelişmelerle yön bulan gram altın fiyatları son durum merak edilirken 31 Mayıs 2022 Canlı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi sorusuna yanıt aranıyor. Son haftalarda altın kurundaki yukarı yönlü seyir yatırımcıların iştahını kabartıyor. İşte güncel ve canlı altın fiyatları 31 Mayıs 2022

Altın fiyatları canlı son durum: 31 Mayıs 2022 Kapalıçarşı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Mayıs ayının son gününde altın fiyatları son dakika haberleri yine gündem oluyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın kurundaki son durumu merak ediyor. Geçtiğimz haftanın son işlem günü ons altın tarafındaki yükselişe rağmen gram altın 975 lira, cumhuriyet altın ise 6 bin lira civarında seyrediyor. Anlık altın fiyatları Kapalıçarşı'da takip edebilmek mümkün. Peki 31 Mayıs 2022 Canlı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son veriler

Altın fiyatları canlı son durum: 31 Mayıs 2022 Kapalıçarşı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (31 MAYIS 2022)

Son dönemde altın fiyatları yukarı yönlü ivme kaydederken başta yatırımcılar olmak üzere vatandaşlar anlık ve canlı altın fiyatını öğrenmek istiyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Gram altın fiyatı için belirleyici olan altın ons fiyatı üst üste 5 yükselişin ardından denge arıyor. Bununla beraber yeni günde de gram altın fiyatları 980 TL'yi aşarak geçen yıl Aralık ayından beri gördüğü en yüksek düzeyi test etti. Altın gram fiyatı geçtiğimiz Aralık ayında Kur Korumalı TL mevduat ürünün devreye alınmasından önce 1062 TL'ye kadar yükselmişti.

İşte canlı altın fiyatları son dakika

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Altın fiyatları canlı son durum: 31 Mayıs 2022 Kapalıçarşı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ:884,79

SATIŞ: 916,45

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.451,00

SATIŞ: 6.573,00

Altın fiyatları canlı son durum: 31 Mayıs 2022 Kapalıçarşı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.586,00

SATIŞ: 1.607,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 975,19

SATIŞ: 975,37

Altın fiyatları canlı son durum: 31 Mayıs 2022 Kapalıçarşı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.334,00

SATIŞ: 6.406,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.172,00

SATIŞ: 3.215,00

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