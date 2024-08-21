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Haberler Galeri Altın fiyatları tarih yazdı! İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 09:57

Altın fiyatları tarih yazdı! İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu

Altın fiyatları Jackson Hole haftasında rekorunu tazeledi. Ons altın 2531 dolar zirvesini görerek bu yılki kazancını yüzde 22'nin üzerine taşırken, gram altın tarafına da yeni rekor getirtti. 2756 TL seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yenileyen gram altın, bugün 2740 TL seviyelerinde işlem görüyor. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu geldi. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 21 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları ve uzman ismin dikkat çeken altın analizi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın fiyatları tarih yazdı! İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumu

Altın fiyatları tarih yazdı. Ons ve gram altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki Jackson Hole öncesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ve Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in dikkat çeken altın analizi...

Altın fiyatları tarih yazdı! İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumu

ALTIN FİYATLARI REKOR TAZELEDİ

Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ONS 2530 doları aşarak gram altın da 2750 TL'yi aşarak rekor kırdı. Agresif yükselişlerle artan altın fiyatları için uyarılarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şu anki fiyatlarla altın satılmaması gerektiğini belirterek o seviyelere dikkat çekti. Serbest piyasalarda 2790 TL olan gram altın için uzman isim, "Ons altın nereye gram altın oraya" dedi. Gram altın satmak için 3000-3500 TL aralığının beklenmesi gerektiğini söyleyen Memiş, ilk defa altın alacaklar için ons altın fiyatında 2480 dolar seviyesini beklemelerini söyledi. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte merak edilen o rakamlar...

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Altın fiyatları tarih yazdı! İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumu

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.745,52 TL
SATIŞ: 2.745,89 TL

Altın fiyatları tarih yazdı! İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumu

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.516,64 dolar
SATIŞ: 2.517,21 dolar

Altın fiyatları tarih yazdı! İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumu

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 2.528,98 TL
SATIŞ: 2.554,38 TL

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