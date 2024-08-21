Altın fiyatları tarih yazdı! İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumu

ALTIN FİYATLARI REKOR TAZELEDİ

Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ONS 2530 doları aşarak gram altın da 2750 TL'yi aşarak rekor kırdı. Agresif yükselişlerle artan altın fiyatları için uyarılarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şu anki fiyatlarla altın satılmaması gerektiğini belirterek o seviyelere dikkat çekti. Serbest piyasalarda 2790 TL olan gram altın için uzman isim, "Ons altın nereye gram altın oraya" dedi. Gram altın satmak için 3000-3500 TL aralığının beklenmesi gerektiğini söyleyen Memiş, ilk defa altın alacaklar için ons altın fiyatında 2480 dolar seviyesini beklemelerini söyledi. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte merak edilen o rakamlar...