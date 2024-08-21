Altın fiyatları tarih yazdı! İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumu

Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
09:57
Altın fiyatları Jackson Hole haftasında rekorunu tazeledi. Ons altın 2531 dolar zirvesini görerek bu yılki kazancını yüzde 22'nin üzerine taşırken, gram altın tarafına da yeni rekor getirtti. 2756 TL seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yenileyen gram altın, bugün 2740 TL seviyelerinde işlem görüyor. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu geldi. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 21 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları ve uzman ismin dikkat çeken altın analizi...