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Haberler Galeri Altın fiyatları yükselişini 4. güne taşıdı! 31 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 31.07.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:01

Altın fiyatları yükselişini 4. güne taşıdı! 31 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları güvenli liman özelliğini güçlendirdi. Hafta başında yükseliş trendine giren ONS, Hamas Lideri İsmail Hanniye'nin Tahran'da öldürülmesi haberiyle yeniden psikolojik bandının üstünü test etti. Gram altın fiyatı da ONS öncülüğünde 2575 TL'ye tırmandı. Peki jeopolitik riskleri fiyatlayan altın, Fed faiz kararı öncesi hangi seviyeden işlem görüyor? İşte bugünün gram altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı...

Altın fiyatları yükselişini 4. güne taşıdı! 31 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Artan jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman gömleğini giyen altın fiyatları, ONS öncülüğünde yükselişini güçlendiriyor. Buradan aldığı rüzgarla yükselen gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik tarafında da eşiklerin tekrardan aşıldığı görüldü. Peki bu gelişmelerden sonra ve Fed faiz kararı öncesinde piyasada nasıl bir fiyatlama hakim? İşte o rakamlar...

Altın fiyatları yükselişini 4. güne taşıdı! 31 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YENİ REKORUNA YÖNELDİ

Güvenli liman gömleğini giyen altın fiyatları, yeni rekorlarına yöneldi. Yükseliş trendini güçlendiren ONS, yeniden 2400 doların üstünü test etti. Ondan aldığı rüzgarlarla 2575 TL'yi aşan gram altın ise tarihi zirvesine doğru gidiyor. Peki jeopolitik riskleri fiyatlayan altın, Fed faiz kararı öncesi hangi seviyeden işlem görüyor? İşte bugünün canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları yükselişini 4. güne taşıdı! 31 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.582,57 TL
SATIŞ: 2.582,99 TL

Altın fiyatları yükselişini 4. güne taşıdı! 31 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.421,33 TL
SATIŞ: 2.421,76 TL

Altın fiyatları yükselişini 4. güne taşıdı! 31 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 2.357,79 TL
SATIŞ: 2.384,09 TL

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