Altın fiyatları yükselişini 4. güne taşıdı! 31 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Giriş Tarihi: 31.07.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
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Altın fiyatları güvenli liman özelliğini güçlendirdi. Hafta başında yükseliş trendine giren ONS, Hamas Lideri İsmail Hanniye'nin Tahran'da öldürülmesi haberiyle yeniden psikolojik bandının üstünü test etti. Gram altın fiyatı da ONS öncülüğünde 2575 TL'ye tırmandı. Peki jeopolitik riskleri fiyatlayan altın, Fed faiz kararı öncesi hangi seviyeden işlem görüyor? İşte bugünün gram altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı...