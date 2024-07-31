Altın fiyatları yükselişini 4. güne taşıdı! 31 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Artan jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman gömleğini giyen altın fiyatları, ONS öncülüğünde yükselişini güçlendiriyor. Buradan aldığı rüzgarla yükselen gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik tarafında da eşiklerin tekrardan aşıldığı görüldü. Peki bu gelişmelerden sonra ve Fed faiz kararı öncesinde piyasada nasıl bir fiyatlama hakim? İşte o rakamlar...