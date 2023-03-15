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Haberler Galeri Altın fiyatları yeni rekoruna yöneldi! Endişe Avrupa'ya sıçradı altın yükseldi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.03.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 17:16

Altın fiyatları yeni rekoruna yöneldi! Endişe Avrupa'ya sıçradı altın yükseldi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, bugün ne kadar?

Altın fiyatları, ABD'de 3 bankanın batışı sonrası endişenin Avrupa'da sıçramasıyla yükselişini güçlendirdi. Ons altın 1930 dolar bandını aşarak 1,5 ayın zirvesine, altın gram fiyatı da tüm zamanların rekoruna yöneldi. Bugün Avrupa bankacılık sektörü üzerinde yaşanan baskı nedeniyle hisse senedi piyasalarına satış gelirken, ABD'de yaşanan bankacılık krizinin yansımaları takip ediliyor. Bu durum yatırımlarını 'Hedge' etmek isteyenleri güvenli limanlara yöneltti. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...

METE DİRİCE
Altın fiyatları yeni rekoruna yöneldi! Endişe Avrupa’ya sıçradı altın yükseldi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, bugün ne kadar?

Altın fiyatları yükseliş trendini ABD'de yaşanan gelişmelerle güçlendirdi. Ons altın 1930 dolar bandını aşarak 1,5 ayın zirvesine yönelirken buradan esen rüzgarın etkisiyle gram altın TL fiyatı da tüm zamanların rekoruna yöneldi.

Altın fiyatları yeni rekoruna yöneldi! Endişe Avrupa’ya sıçradı altın yükseldi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, bugün ne kadar?

BANKACILIK KRİZİ ALTIN FİYATLARI İÇİN DESTEK OLDU

ABD'de bankacılık sektöründe yaşanan krizin Avrupa'ya da sıçrayacağı endişesi yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Ons altın fiyatları yaklaşık 1,5 ay sonra 1930 dolar bandını aşarken, buradan esen rüzgarın etkisiyle de gram altın 1183 TL'yi görerek tüm zamanların rekoruna yöneldi.

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Altın fiyatları yeni rekoruna yöneldi! Endişe Avrupa’ya sıçradı altın yükseldi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, bugün ne kadar?

Ons altın son olarak 1930 dolar seviyesini 2 Şubat 2023 tarihinde görüştü. Yurt içinde gram altın için tüm zamanların zirvesi 1185 TL düzeyinde bulunuyor.

Altın fiyatları yeni rekoruna yöneldi! Endişe Avrupa’ya sıçradı altın yükseldi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, bugün ne kadar?

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERE PARALEL GELDİ

Şubat ayı ABD enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon verisi Fed'in faiz kararı için belirleyici olduğundan ekonomistlerin radarında yer alıyordu. ABD enflasyon verisi Şubat döneminde beklentilere paralel yüzde 6 düzeyinde gerçekleşti.

Altın fiyatları yeni rekoruna yöneldi! Endişe Avrupa’ya sıçradı altın yükseldi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, bugün ne kadar?

ABD enflasyon verisi Fed'in 22 Mart'ta vereceği faiz kararı için kritik önem arz ediyordu. Banka krizleri ve enflasyon verisi öncesi Fed'in 50 veya 75 baz puan faiz artırması öngörülüyordu. Ancak yaşanan son gelişmeler beklentileri alt üst etti.

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