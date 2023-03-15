Altın fiyatları yeni rekoruna yöneldi! Endişe Avrupa’ya sıçradı altın yükseldi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 15.03.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 17:16

Altın fiyatları, ABD'de 3 bankanın batışı sonrası endişenin Avrupa'da sıçramasıyla yükselişini güçlendirdi. Ons altın 1930 dolar bandını aşarak 1,5 ayın zirvesine, altın gram fiyatı da tüm zamanların rekoruna yöneldi. Bugün Avrupa bankacılık sektörü üzerinde yaşanan baskı nedeniyle hisse senedi piyasalarına satış gelirken, ABD'de yaşanan bankacılık krizinin yansımaları takip ediliyor. Bu durum yatırımlarını 'Hedge' etmek isteyenleri güvenli limanlara yöneltti. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...