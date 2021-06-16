Altın fiyatları yeni seviyede: 16 Haziran 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları hafta ortasında yatırımcının gündeminde yer alıyor. Uzun vadeli yatırımın yanında düğün ve nişan gibi organizasyonlarda da başvurulan sarı metal, son dönemde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Önceki gün yükseliş ile güne başlayan gram altın fiyatları gün içinde düşüşteydi. Çeyrek altın da dün 836 TL seviyesinde kapattı. Peki, bugün Cumhuriyet, Gram, Yarım, Tam, Ata, 22 Ayar bilezik ve Çeyrek Altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, 16 Haziran Çarşamba tarihli altın fiyatı ve canlı grafikler…