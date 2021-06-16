Altın fiyatları yeni seviyede: 16 Haziran 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatı ile ilgili son dakika haberleri ve dönemlik grafikler, yatırımcıların odağında yer alıyor. Bugün altın alış satış işlemi yapacak olanlar, "altın fiyatları ne kadar, kaç TL" sorusunun yanıtını araştırıyor. Canlı altın fiyatı yanında dönemlik, aylık ve haftalık altın fiyatları grafikleri de yatırımlara yön verirken önemli bir rol oynuyor. İşte, bugüne ait Cumhuriyet, Gram, Yarım, Tam, Ata, 22 Ayar bilezik ve Çeyrek Altın fiyatları…