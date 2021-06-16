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Haberler Galeri Altın fiyatları yeni seviyesinde: 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 16.06.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 10:41

yeni seviyesinde: 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

hafta ortasında yatırımcının gündeminde yer alıyor. Uzun vadeli yatırımın yanında düğün ve nişan gibi organizasyonlarda da başvurulan sarı metal, son dönemde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Önceki gün yükseliş ile güne başlayan fiyatları gün içinde düşüşteydi. da dün 836 TL seviyesinde kapattı. Peki, bugün , Gram, Yarım, Tam, Ata, 22 Ayar bilezik ve Çeyrek Altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, 16 Haziran Çarşamba tarihli altın fiyatı ve canlı grafikler…

Altın fiyatları yeni seviyesinde: 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatı ile ilgili son dakika haberleri ve dönemlik grafikler, yatırımcıların odağında yer alıyor. Bugün altın alış satış işlemi yapacak olanlar, " ne kadar, kaç TL" sorusunun yanıtını araştırıyor. Canlı altın fiyatı yanında dönemlik, aylık ve haftalık altın fiyatları grafikleri de yatırımlara yön verirken önemli bir rol oynuyor. İşte, bugüne ait , Gram, Yarım, Tam, Ata, 22 Ayar bilezik ve fiyatları…

Altın fiyatları yeni seviyesinde: 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da , , altını, tam altın, ata altın ve fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı öğrenilmeye çalışıyor.

İşte, 15 Haziran 2021 Salı günü canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları yeni seviyesinde: 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.364,00
  • Satış: 3.444,00

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CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.397,00
  • Satış: 3.445,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları yeni seviyesinde: 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 512,17
  • Satış: 512,25

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 830,00
  • Satış: 843,00

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Altın fiyatları yeni seviyesinde: 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.660,00
  • Satış: 1.686,00

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22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 462,14
  • Satış: 494,01

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