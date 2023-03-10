Altın fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! Altın gram fiyatı kritik veriyle yükseldi: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ
Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,4'te kalacağı yönündeydi.
Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 6,8'ya çıktı.
ABD Merkez Bankası(Fed), son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 4,6, 2025 yılı için yüzde 4,5 tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyor. Fed'in yeni yılın ilk projeksiyonları 22 Mart tarihli FOMC toplantısı sonuçlarıyla birlikte açıklanacak.
Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,24, yıllık yüzde 4,62 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4,8 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati 0,1 saat azalarak 34,5 saat oldu.
Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,4'ten yüzde 62,5'e çıktı.