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Haberler Galeri Altın fiyatları yükselecek mi? 2 Nisan gram, yarım, tam, cumhuriyet çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte canlı altın fiyatları alış satış rakamları
Giriş Tarihi: 02.04.2021 18:23 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 21:51

yükselecek mi? 2 Nisan gram, yarım, tam, cumhuriyet fiyatları bugün ne kadar? İşte alış satış rakamları

Serbest piyasaların son işlem günü tamamlanırken canlı altın fiyatlarında da yükselişi yaşanıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş trendi içerisinde bulunan fiyatı bugün dalgalanma yaşarken 454 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve fiyatları da yükseliş yaşıyor. , , 22 ayar bilezik ve gram bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 2 Nisan 2021 Cuma güncel ve

Altın fiyatları yükselecek mi? 2 Nisan gram, yarım, tam, cumhuriyet çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte canlı altın fiyatları alış satış rakamları

Altın fiyatlarında hareketliliği... Güncel ve canlı , serbest piyasaların son işlem günü tamamlanmasına karşın yakından takip ediliyor. fiyatı bugün 454 liradan değer görüyor. canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış satış rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR? 2 NİSAN 2021

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da , , , tam altın, ata altın ve fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı öğrenilmeye çalışıyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Nisan ayının ilk haftasını nasıl kapatacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor.

Altın fiyatları yükselecek mi? 2 Nisan gram, yarım, tam, cumhuriyet çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte canlı altın fiyatları alış satış rakamları

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 2 NİSAN 2021

2 Nisan 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.978,00
  • Satış: 3.056,00

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Altın fiyatları yükselecek mi? 2 Nisan gram, yarım, tam, cumhuriyet çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte canlı altın fiyatları alış satış rakamları

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.983,00
  • Satış: 3.028,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları yükselecek mi? 2 Nisan gram, yarım, tam, cumhuriyet çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte canlı altın fiyatları alış satış rakamları

GRAM ALTIN

  • Alış: 455,39
  • Satış: 455,56

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları yükselecek mi? 2 Nisan gram, yarım, tam, cumhuriyet çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte canlı altın fiyatları alış satış rakamları

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.457,00
  • Satış: 1.495,00

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